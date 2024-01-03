Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Diduga Main HP, Sopir Mobil Tabrak Polantas di Klaten hingga Tewas Ditetapkan Tersangka

Saeful Efendi , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |19:22 WIB
Diduga Main HP, Sopir Mobil Tabrak Polantas di Klaten hingga Tewas Ditetapkan Tersangka
Prosesi Pemakaman Aipda Suharseni, Polantas yang tewas ditabrak pengemudi di Klaten, Jawa Tengah (Foto: Saeful)
A
A
A

KLATEN - Polres Klaten akhirnya menetapkan pengemudi mobil yang menabrak anggota polisi saat bertugas di simpang lima Klaten Town Square (Klatos) sebagai tersangka yakni pengemudi mobil bernama Bobby, 35, warga Desa Semangkak, Kecamatan Klaten Tengah.

Sedangkan korban adalah Banit Dikyasa Satlantas Polres Klaten Aipda Suharseno yang akhirnya meninggal dunia pada Senin 1 Januari 2023 setelah beberapa hari menjalani perawatan.

Menurut informasi, peristiwa kecelakaan itu terjadi pada 23 Desember 2023. Tepatnya di simpang lima Klaten Town Square (Klatos) sekira Pukul 09.45. Saat itu Aipda Suharseno sedang bertugas untuk mengatur arus lalu lintas di lokasi tersebut.

Saat itu, mobil tersangka dari arah ruas Jalan Irian, Pandanrejo menuju ke Jalan Pemuda untuk mengarah ke Alun-alun Klaten. Saat itu, lampu lalu lintas memberi tanda berhenti dan posisi mobil tersangka berada di urutan ketiga dari kendaraan lainnya. Tetapi saat diperbolehkan melaju dengan berbelok kanan, mobil tersangka menabrak Suharseno.

“Saat kejadian anggota kami mengalami luka berat. Terutama di bagian pinggul sebelah kiri. Sempat kami larikan ke rumah sakit di Surakarta untuk menjalani operasi. Tetapi akhirnya meninggal dunia,” jelas Kasatlantas Polres Klaten AKP Riki Fahmi Mubarok saat ditemui di Mapolres Klaten.

Lebih lanjut, Riki menjelaskan, saat menabrak itu, tersangka memang sempat berhenti dan keluar dari mobilnya. Saat mengemudikan itu Bobby tidak hanya seorang diri tetapi ada satu penumpang lainnya.

Halaman:
1 2
      
