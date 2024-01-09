Warga Cibitung Bekasi Terbantu Program Bazar Minyak Goreng Murah dari Partai Perindo

BEKASI - Warga Kampung Tanah Ungkuk, Desa Sarimukti, Cibitung, Kabupaten Bekasi, merasa terbantu program minyak goreng murah Partai Perindo. Harga minyak goreng yang hanya Rp5.000 sangat murah dibandingkan dengan harga pasaran yang bisa mencapai Rp15.000.

"Sangat terbantu sekali minyak goreng ini. Soalnya cuma Rp5.000, kalo di pasaran harganya Rp15.000 per liternya," kata seorang warga Kampung Ungkuk RT. 001/005 bernama Asnah (55) di Cibitung, Selasa (9/1/2024).

Senada dirasakan Ibu Erna (45), Ia mengaku sangat terbantu sekali adanya minyak goreng murah yang di gelar Caleg dari Partai Perindo partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu. Sebab, harga bahan pokok serba mahal.

"Ini sangat terbantu sekali, soalnya jaman sekarang apa-apa malah, jadi adanya minyak goreng murah ini membantu sekali buat kebutuhan di dapur," ungkapnya.

Para warga tersebut memberikan apresiasi terhadap kegiatan ini dan berharap agar bazar murah ini tidak hanya digelar saat masa kampanye. Mereka juga mendoakan kesuksesan Partai Perindo yang dipimpin oleh Hary Tanoesoedibjo (HT) dan mendukung Capres-cawapres Ganjar-Mahfud di Pemilu 2024 itu.