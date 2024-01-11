Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Deden Samsudin Bangun Lapangan Voli untuk Warga Padalarang

Sondi Agung , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |18:20 WIB
Caleg Perindo Deden Samsudin Bangun Lapangan Voli untuk Warga Padalarang
Caleg Perindo Deden Samsudin (Foto: MPI)
A
A
A

BANDUNG - Caleg DPR RI Dapil 2 Jawa Barat dari Partai Perindo Deden Samsudin Saleh menemui masyarakat Desa Kertajaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Sabtu 6 Januari 2024.

Dia ditemani caleg DPRD KBB Neneng Nurjanah, Deden meninjau sejumlah program Partai Perindo di Tanah Pasundan. Salah satunya bantuan pembangunan lapangan bola voli hingga peninjauan program petani Perindo.

Selain itu, keduanya mendengar aspirasi warga, khususnya terkait belum meratanya akses pendidikan dan masalah pertanian.

Lalu kedua Caleg Perindo itu menyerahkan bantuan berupa pembangunan lapangan voli bagi masyarakat. Bahkan masyarakat sampai terharu menerima bantuan tersebut. Sebab selama beberapa tahun, masyarakat tidak memiliki lapangan yang layak.

Selain membangun lapangan voli, kedua caleg yang juga menjadi koordinator dari Program Petani Perindo membantu kelompok tani setempat dalam hal pengelolaan pertanian, mulai dari bantuan pinjaman modal, bibit tanaman, peralatan hingga edukasi dan pemasaran hasil pertanian.

"Jadi kami sosialisasi Program Partai Perindo ke masyarakat dan mengenalkan caleg-calegnya sekaligus membantu petani," ujar Deden Samsudin.

Halaman:
1 2
      
