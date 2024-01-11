Cerita Pasien Dokter Lo Siauw Ging Berobat Gratis hingga Diberi Uang Transport

SOLO - Dokter Lo Siauw Ging, dokter yang dikenal berjiwa sosial karena menggratiskan biaya pasien-pasiennya untuk berobat meninggal dunia di Rumah Sakit Kasih Ibu, Selasa, (9/1) pada pukul 14.00 WIB.

Sosoknya pun dikenang sebagai seorang pengabdi. Dokter Lo meninggal pada usia 89 tahun karena sebuah penyakit yang ia derita sejak beberapa tahun terakhir.

Salah seorang pasien Dr. Lo, Setro yang merupakan korban kecelakaan sepeda motor. Menceritakan ketika dirinya digratiskan berobat.

Saat datang berobat ke Dokter Lo, Setro masih mengingat bahwa dirinya selalu mendapatkan pertanyaan naik transportasi apa saat datang berobat.

"Kamu kesini naik apa ? Rumahmu dimana ? Uangmu bawa berapa? Dokter lo ga pernah bertele-tele bertanya langsung. Lalu sakitnya apa diperiksa dulu. Diperiksa selesai dia langsung bilang kasih apotik ga usah bayar. Masuk bansos saya, besuk kalau belum sembuh balik kesini," terang Setro.

Selain menggratiskan pasien berobat, Setro bahkan sering melihat pasien-pasien diberikan uang transportasi usai berobat.

"Ada juga yang dikasih uang buat transportasi, saya sering lihat kayak gitu ke pasiennya. Saya tahu juga selama dia menjabat di Rumah Sakit Kasih Ibu uang gaji, dan lain tidak pernah dipegang dia. Dipegang asisten yang merawat di Kasih Ibu yang dipercaya. Itu juga cuma dipakai bayar listrik, PDAM sama PBB dipakai buat itu," tutupnya.

Salah seorang tokoh Thionghoa Sumartono Hadinoto yang mengenal baik Dokter Lo menceritakan bahwa memang Dr. Lo sering keluar masuk rumah sakit dalam beberapa tahun terakhir.