Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Cerita Pasien Dokter Lo Siauw Ging Berobat Gratis hingga Diberi Uang Transport

Romensy August , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |06:13 WIB
Cerita Pasien Dokter Lo Siauw Ging Berobat Gratis hingga Diberi Uang Transport
Dokter Lo Siaw Ging/ist
A
A
A

SOLO - Dokter Lo Siauw Ging, dokter yang dikenal berjiwa sosial karena menggratiskan biaya pasien-pasiennya untuk berobat meninggal dunia di Rumah Sakit Kasih Ibu, Selasa, (9/1) pada pukul 14.00 WIB.

Sosoknya pun dikenang sebagai seorang pengabdi. Dokter Lo meninggal pada usia 89 tahun karena sebuah penyakit yang ia derita sejak beberapa tahun terakhir.

Salah seorang pasien Dr. Lo, Setro yang merupakan korban kecelakaan sepeda motor. Menceritakan ketika dirinya digratiskan berobat.

Saat datang berobat ke Dokter Lo, Setro masih mengingat bahwa dirinya selalu mendapatkan pertanyaan naik transportasi apa saat datang berobat.

"Kamu kesini naik apa ? Rumahmu dimana ? Uangmu bawa berapa? Dokter lo ga pernah bertele-tele bertanya langsung. Lalu sakitnya apa diperiksa dulu. Diperiksa selesai dia langsung bilang kasih apotik ga usah bayar. Masuk bansos saya, besuk kalau belum sembuh balik kesini," terang Setro.

Selain menggratiskan pasien berobat, Setro bahkan sering melihat pasien-pasien diberikan uang transportasi usai berobat.

"Ada juga yang dikasih uang buat transportasi, saya sering lihat kayak gitu ke pasiennya. Saya tahu juga selama dia menjabat di Rumah Sakit Kasih Ibu uang gaji, dan lain tidak pernah dipegang dia. Dipegang asisten yang merawat di Kasih Ibu yang dipercaya. Itu juga cuma dipakai bayar listrik, PDAM sama PBB dipakai buat itu," tutupnya.

Salah seorang tokoh Thionghoa Sumartono Hadinoto yang mengenal baik Dokter Lo menceritakan bahwa memang Dr. Lo sering keluar masuk rumah sakit dalam beberapa tahun terakhir.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176975/obituari-weVF_large.jpg
Kabar Duka, Bahauddin Thonti Anggota Wantim Partai Demokrat Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174847/gibran_rakabuming_raka-lBaf_large.jpg
Gibran Pimpin Upacara Pemakaman Istri Mantan Wapres Umar Wirahadikusumah di TMP Kalibata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/18/3172036/syeikh_abdul_aziz-Edvo_large.jpg
Syekh Abdul Aziz, Mufti Besar Arab Saudi Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/337/3163639/igk_manila-J9Nm_large.jpg
Profil IGK Manila, Bapak Wushu yang Membawa Timnas Indonesia Raih Emas di SEA Games 1991
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/337/3163631/igk_manila-I9ME_large.jpg
IGK Manila Meninggal Dunia, Tokoh Olahraga yang Dikenal Sebagai Bapak Wushu Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/337/3159341/suryadharma_ali-M5kp_large.jpg
Tangis Wardatul Asriah Pecah di Samping Jenazah Suryadharma Ali
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement