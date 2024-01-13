Advertisement
HOME NEWS NEWS

Perindo Blitar Gelar Bazar hingga Cairkan Klaim KTA Berasuransi

Robby Ridwan , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |05:57 WIB
Perindo Blitar Gelar Bazar hingga Cairkan Klaim KTA Berasuransi
Bazar murah Perindo di Blitar, Jawa Timur (Foto: Robby Ridwan)
BLITAR - Partai Perindo Kabupaten Blitar menggelar bazar gratis dan mencairkan klaim asuransi bagi pemilik KTA Partai Perindo, Jumat (12/1/2024). Bazar dan pencairan ini sebagai bukti Partai Perindo hadir langsung untuk rakyat Indonesia.

Bertempat di Desa Jimbe, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, Partai Perindo menggelar bazar gratis. Bazar ini diperuntukan bagi kader dan saksi Partai Perindo untuk Pemilu 2024.

Ada ratusan minyak yang diberikan Partai Perindo di Kota Blitar. Kegiatan ini tersebar seluruh Kabupaten Blitar.

