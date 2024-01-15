Perindo Gelar Bazar Sembako Murah di Jaktim, Warga: Sangat Bermanfaat

JAKARTA - Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu, kembali menggelar tebus sembako murah di, Pulogadung, Jakarta Timur, Minggu (14/01/2024). Program tersebut diakui sangat membantu warga.

"Ya menurut saya sih bermanfaat buat warga karena murah ya Kalau beli kan lebih dari Rp 20 ribu kan, Kalau ini kan Rp 20.000 sangat membantu apalagi untuk warga sini kalau menurut saya di bawah lah, kalangan bawah, terus saya ya membantu banget," ujar salah satu Warga, Anggraini di lokasi.

Dia berharap, program tersebut bisa kembali digelar. Sebab, dengan adanya tebus sembako ini, bisa membantu perekonomian warga.

"Ya harapannya saya sih biar ada lagi gitu loh, pengennya sih setiap bulan ada jadi kan bisa membantu ekonomi warga sini kan walaupun bayar seenggaknya lebih murah dibandingkan kita beli," katanya.

Diketahui, acara tersebut diinisiasi oleh Ketua DPD Partai Perindo Jaktim sekaligus Caleg DPRD Provinsi Dapil 4 Jakarta, Berman Nainggolan. Warga hanya perlu membayar Rp 20.000 saja, sudah bisa mendapatkan tiga liter beras dan dua liter minyak goreng.

Selain mendoakan agar Berman bisa duduk di kursi legislatif pada tahun 2024. Dirinya juga menilai Berman ada sosok yang merakyat. Dia mengaku Berman bisa langsung akrab dengan warga sekitar.