Pesta Bona Taon Se-Aceh Tenggara Memperkuat Tali Persaudaraan

ACEH - Pesta Bona Taon Punguan Raja Siagian, Boru Dohot Bere, Ibebere Se-Aceh Tenggara digelar di Desa Lawe Tua, Kecamatan Lawe Sigala-Gala, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, Senin (15/1/2024).

Ketua panitia acara, Amos Siagian mengucapkan terima kasih kepada Punguan Raja Siagian atas kehadirannya.

“Melalui Partangiangan dan pesta bona taon punguan Raja Siagian, Boru, Bere, Ibebere Se Aceh Tenggara tahun 2024 ini semakin mempererat dan memperkokoh tali persaudaraan,” ucapnya.