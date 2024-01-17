Advertisement
HOME NEWS NEWS

Ungkapan Penjual Nasi Uduk Terima Gerobak: Senang Hati Saya, Semoga Perindo Lebih Baik Lagi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |23:40 WIB
Ungkapan Penjual Nasi Uduk Terima Gerobak: Senang Hati Saya, Semoga Perindo Lebih Baik Lagi
Pedagang di Kalideres dapat gerobak perindo (foto: MPI/Riyan)
A
A
A

JAKARTA - Calon legislatif DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 9 dari Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo, Hendi Wargianto menyalurkan Gerobak Perindo kepada pedagang UMKM di Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat.

Sri yang merupakan pelaku UMKM dan mendapatkan Gerobak Perindo mengaku senang karena dirinya bisa di bantu untuk menjalankan usaha yang ditekuninya. Ia mengaku, hal itu sangat membantu buat dirinya.

“Senang hati saya (dapat Gerobak Perindo). Sangat membantu dong ada yang bantu saya,” kata Sri di lokasi, Rabu (17/1/2024).

Sri mengatakan, nantinya Gerobak Perindo tersebut akan digunakannya untuk menjalankan usaha makanan yang ia jual seperti Nasi Uduk. Selain itu, ia mengaku baru kali ini usaha yang ia tekuni di bantu oleh Partai Perindo.

“Saya buat dagang nasi uduk, sayur mateng dan macem-macem. Belum, baru kali ini (dapat bantuan gerobak),” ungkapnya.

Lebih jauh, ia turut mendoakan agar kedepannya Partai Perindo partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara pemilu 2024 bisa lebih baik lagi ke depannya.

“Saya doa semua, semoga Perindo supaya lebih baik lagi,” pungkasnya.

Sebelumnya, Calon legislatif DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 9 dari Partai Perindo, Hendi Wargianto menyalurkan Gerobak Perindo kepada pedagang UMKM di Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat.

