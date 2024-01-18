Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Bahagia Terbantu Bazar Murah Perindo, Warga Cimahi: Saya Pengagum Pak Hary Tanoe

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |13:03 WIB
Caleg Perindo Djoni Toat. (Foto: Agung Bakti)
BANDUNG - Warga Cimahi merasa terbantu atas adanya kegiatan bazar minyak murah yang digelar oleh Caleg DPR RI Dapil Jabar 1 dari Partai Perindo, Djoni Toat Muljadi.

Hal itu disampaikan oleh salah satu warga Cimahi bernama Djohar saat mengikuti kegiatan senam, sosialisasi dan bazar minyak murah di Jalan Margaluyu, Gg. Lebaksari, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Kamis (18/1/2024).

Djohar mengaku, sejak dulu dirinya merupakan pengagum dari partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu.

"Saya dari dulu pengagum Partai Perindo dan Pak Hary Tanoesoedibjo," ucap Djohar saat ditemui.

Djohar pun berharap, partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu bukan hanya sloga belaka.

"Saya berharap janji jangan cuman janji, masyarakat ingin bukti," ujarnya.

Dengan menangnya Djoni Toat dan Partai Perindo pada Pemilu 2024 nanti, kata Djohar, diharapkan harga pangan murah serta anak-anak sekolah diperhatikan.

"Mudah-mudahan Pak Djoni dan Partai Perindo menang, istilahnya mencerahkan masa depan kita dan harga-harga murah. Anak-anak yang tidak mampu diperhatikan," katanya.

