Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Adakan Bazar Sembako Murah, Liliana Tanoesoedibjo Ajak Warga Tak Golput

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |13:15 WIB
Adakan Bazar Sembako Murah, Liliana Tanoesoedibjo Ajak Warga Tak Golput
Liliana Tanoesoedibjo. (Foto: Irfan Maruf)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pemilu 14 Februari 2024. Dia menegaskan bahwa mencoblos berarti mewakilkan suara politik kepada anggota legislatif yang dipilih.

Hal itu dikatakan Liliana saat menghadir bazar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis didampingi Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo di Jalan Tanah Tinggi XII Kelurahan Tanah Tinggi, Johar Baru Jakarta Pusat, Kamis (18/1/2024).

"Jangan sampai golput. Sayang suaranya karena suara ibu melalui caleg dipilih ibu akan memperjuangan hak politik bapak dan ibu," katanya.

 BACA JUGA:

Liliana juga menjelaskan proses pencoblosan yang akan dilakukan masyarakat saat berada di bilik TPS pada pemilu serentak. Terdapat empat kertas dengan berbeda warna yang harus dicoblos oleh pemilih di DKI Jakarta.

"Warna abu-abu presiden, merah DPD, Kalau kuning DPR RI dan kalo yang biru DPRD. Lebar banget ya bu, bingung kan? Partai banyak banget. Carinya nomor 16 Partai Perindo di mana? Pojok kanan bawah," jelasnya.

 BACA JUGA:

"Di sini ada nama-nama caleg, nah di sini ada nomor 1 nama saya Liliana Tanoesoedibjo. Itu pesan saya," bebernya.

Liliana juga mengajak masyarakat untuk memperhatikan cara mencoblos. Dia juga memberikan arahan kepada lansia yang hendak mencoblos namun bingung karena banyaknya nama.

"Kalau bingung coblos partainya aja. Pilih Partai Perindo nomor 16," ucapnya.

Liliana juga memberikan tips kepada para ibu yang hadir dalam mendidik anak. Dia mengajak ibu-ibu untuk edukasi sopan santun maupun rdukasi secara akademis agar kelak jadi anak anak yang berguna.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3179101/perindo-XFHt_large.jpg
Majukan Kesejahteraan Rakyat Papua dengan Bersinergi Bersama Pemerintah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178847/partai_perindo-eCDQ_large.jpg
Gelar Rakorwil, Partai Perindo Perkuat Konsolidasi DPW Papua Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement