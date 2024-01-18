Adakan Bazar Sembako Murah, Liliana Tanoesoedibjo Ajak Warga Tak Golput

JAKARTA - Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pemilu 14 Februari 2024. Dia menegaskan bahwa mencoblos berarti mewakilkan suara politik kepada anggota legislatif yang dipilih.

Hal itu dikatakan Liliana saat menghadir bazar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis didampingi Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo di Jalan Tanah Tinggi XII Kelurahan Tanah Tinggi, Johar Baru Jakarta Pusat, Kamis (18/1/2024).

"Jangan sampai golput. Sayang suaranya karena suara ibu melalui caleg dipilih ibu akan memperjuangan hak politik bapak dan ibu," katanya.

BACA JUGA:

Liliana juga menjelaskan proses pencoblosan yang akan dilakukan masyarakat saat berada di bilik TPS pada pemilu serentak. Terdapat empat kertas dengan berbeda warna yang harus dicoblos oleh pemilih di DKI Jakarta.

"Warna abu-abu presiden, merah DPD, Kalau kuning DPR RI dan kalo yang biru DPRD. Lebar banget ya bu, bingung kan? Partai banyak banget. Carinya nomor 16 Partai Perindo di mana? Pojok kanan bawah," jelasnya.

BACA JUGA:

"Di sini ada nama-nama caleg, nah di sini ada nomor 1 nama saya Liliana Tanoesoedibjo. Itu pesan saya," bebernya.

Liliana juga mengajak masyarakat untuk memperhatikan cara mencoblos. Dia juga memberikan arahan kepada lansia yang hendak mencoblos namun bingung karena banyaknya nama.

"Kalau bingung coblos partainya aja. Pilih Partai Perindo nomor 16," ucapnya.

Liliana juga memberikan tips kepada para ibu yang hadir dalam mendidik anak. Dia mengajak ibu-ibu untuk edukasi sopan santun maupun rdukasi secara akademis agar kelak jadi anak anak yang berguna.