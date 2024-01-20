Advertisement
HOME NEWS NEWS

Tebus Murah Minyak Goreng Rp5 Ribu, Emak-Emak Tapos Depok: Sangat Membantu

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |20:07 WIB
Tebus Murah Minyak Goreng Rp5 Ribu, Emak-Emak Tapos Depok: Sangat Membantu
Warga Tapos Depok (foto: dok MPI)
A
A
A

DEPOK - Caleg DPR RI Dapil VI Jawa Barat (Depok-Bekasi), Yenti Nuddin dan Caleg DPRD Kota Depok Dapil 5 (Cilodong-Tapos) dari Partai Perindo, Rahmayanti menggelar bazar minyak goreng kemasan sebanyak 150 liter di Kampung Sindangkarsa RT 3/7, Sukamaju Baru, Tapos, Kota Depok pada Sabtu (20/1/2024) sore. Adapun satu liter minyak goreng dapat ditebus sebesar Rp5 ribu.

Murni salah seorang emak-emak penerima manfaat tebus murah minyak goreng Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu menyebut sangat terbantu.

"Bazar murah dari Partai Perindo ini sangat membantu sekali cukup dengan Rp5 ribu untuk satu liter," kata Murni.

Sementara itu, Warsih penerima tebus murah minyak goreng lainnya berharap semoga semakin sejahtera dan perhatikan soal UMKM

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
