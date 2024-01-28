Advertisement
HOME NEWS NEWS

Kurangi Beban Masyarakat, Caleg Perindo Gelar Bazar Minyak Goreng Murah di Boyolali

Tata Rahmanta , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |06:46 WIB
Kurangi Beban Masyarakat, Caleg Perindo Gelar Bazar Minyak Goreng Murah di Boyolali
Bazar Caleg Perindo di Boyolali (Foto: Tata Rahmata)
A
A
A

 

BOYOLALI - Para Caleg Partai Perindo di Boyolali, Jawa Tengah menggelar bazar minyak goreng murah sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat kecil. Warga merasa terbantu dengan kegiatan tersebut karena kebutuhan di pasaran masih tinggi.

Sejak pagi ratusan warga berdatangan menyerbu bazar minyak goreng murah yang diselenggarakan para Caleg dari Partai Perindo di Desa Gombang, Kecamatan Sawit, Boyolali, Jawa Tengah.

Warga rela mengantre untuk mendapatkan minyak goreng yang dibagikan langsung oleh Caleg DPR RI Dapil 5, GKR Ayu Koes Indriyah dan didampingi seluruh Caleg DPRD Kabupaten Boyolali dari Partai Perindo.

Salah satu warga mengaku sangat terbantu dengan adanya bazar murah tersebut karena warga bisa mendapatkan minyak goreng satu liter dengan harga yang jauh di bawah pasaran, yakni hanya Rp5.000 per liter.

Sedangkan harga di pasaran masih di kisaran Rp14.000 hingga Rp15.000 per liter.

Caleg DPR RI Dapil 5 GKR Ayu Koes Indriyah yang juga putri dari Raja Solo mengatakan, bazar minyak goreng murah merupakan salah satu program unggulan dari Partai Perindo dengan tujuan membantu masyarakat kurang mampu di tengah kesulitan ekonomi yang sedang dialami banyak orang akibat lonjakan harga kebutuhan pokok.

Halaman:
1 2
      
