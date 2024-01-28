Caleg Perindo Gelar Workshop Public Speaking untuk Generasi Muda di Nias

GUNUNGSITOLI - Direktur PT MNC Energy Investment, Leader Dermawan Soli Daeli dan Foiman Zega yang sekarang berkarir di BUMN dan Education Content Creator menjadi narasumber dalam kegiatan workshop public speaking sebagai bekal saat memasuki dunia kerja.

Leader Dermawan Soli Daeli yang saat ini maju sebagai Caleg DPR RI Dapil Sumut II dari Partai Perindo pada workshop public speaking yang dilaksanakan di Gedung STT BNKP Sundermann Gunungsitoli menyampaikan bahwa public speaking sangat bermanfaat bagi peserta workhsop yang merupakan para mahasiswa calon pendeta dan guru agama.

Public speaking merupakan hal yang harus dimiliki para calon pendeta dan guru agama nantinya saat memasuki dunia kerja karena harus tampil di depan umum dan kemahiran berbicara di depan umum merupakan suatu keharusan

Selain kecakapan berbicara di depan umum, Leader Dermawan Soli Daeli membangkitkan motivasi dan mendorong seluruh peserta workshop untuk bersiap menghadapi segala tantangan tersebut saat memasuki dunia kerja.

Menurut Leader, mencapai sukses itu seperti bertarung, berhenti bukan saat lelah tetapi akan berhenti di saat lawanmu lelah. Karier merupakan sebuah keputusan seseorang secara profesional di sebuah pekerjaan.