Usai Gelar Bazar, Caleg Perindo Akan Berikan Gerobak ke Pedagang di Bekasi

BEKASI - Pedagang UMKM mie ayam akan difasilitasi dan diberikan bantuan perbaikan gerobak dari calon anggota legislatif (Caleg) Partai Perindo. Itu dikatakan Caleg DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil 9 Ayun Sri Damayanti Wahyuni, usai melakukan bazar minyak murah di Kampung Gelonggong RT.01/RW.06, Desa Karangrahayu, Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, Minggu (28/1/2024).

"Tadi kami berbincang-bincang dengan warga itu ada salah satu yang merupakan pedagang UMKM yang mengalami gerobaknya rusak, kami sudah melihat dan kami berjanji untuk memberi bantuan untuk perbaiki gerobak itu," kata Ayun saat mengunjungi rumah pedagang UMKM di lokasi, Minggu (28/1/2024).

Ternyata, kata Ayun, warga banyak yang mengenal bahwa Partai Perindo Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, itu membagikan gerobak gratis. Sehingga mereka menyampaikan bahwa ada keluhan dari salah satu warga gerobaknya tidak bisa jalan karena ada kerusakan.

"Nah setelah kami lihat memang betul dan itu menjadi konsumen kami kepedulian kami untuk bisa membantu supaya dia bisa akan memperoleh penghasilan nya lagi," ucapnya.