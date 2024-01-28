Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Usai Gelar Bazar, Caleg Perindo Akan Berikan Gerobak ke Pedagang di Bekasi

Ade Suhardi , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |16:19 WIB
Usai Gelar Bazar, Caleg Perindo Akan Berikan Gerobak ke Pedagang di Bekasi
Caleg Perindo Sri Damayanti akan berikan bantuan gerobak ke pedagang UMKM (Foto: MPI)
A
A
A

BEKASI - Pedagang UMKM mie ayam akan difasilitasi dan diberikan bantuan perbaikan gerobak dari calon anggota legislatif (Caleg) Partai Perindo. Itu dikatakan Caleg DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil 9 Ayun Sri Damayanti Wahyuni, usai melakukan bazar minyak murah di Kampung Gelonggong RT.01/RW.06, Desa Karangrahayu, Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, Minggu (28/1/2024).

"Tadi kami berbincang-bincang dengan warga itu ada salah satu yang merupakan pedagang UMKM yang mengalami gerobaknya rusak, kami sudah melihat dan kami berjanji untuk memberi bantuan untuk perbaiki gerobak itu," kata Ayun saat mengunjungi rumah pedagang UMKM di lokasi, Minggu (28/1/2024).

Ternyata, kata Ayun, warga banyak yang mengenal bahwa Partai Perindo Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, itu membagikan gerobak gratis. Sehingga mereka menyampaikan bahwa ada keluhan dari salah satu warga gerobaknya tidak bisa jalan karena ada kerusakan.

"Nah setelah kami lihat memang betul dan itu menjadi konsumen kami kepedulian kami untuk bisa membantu supaya dia bisa akan memperoleh penghasilan nya lagi," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917/pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement