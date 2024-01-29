Warga Surabaya Respons Positif Bazar Migor Murah Caleg Perindo Natalia Celilia

SURABAYA - Warga Surabaya merespons positif bazar minyak goreng murah yang digelar Caleg Perindo untuk DPR RI, Natalia Celilia di Jalan Gogor, Wiyung, Surabaya, Sabtu 27 Januari 2024.

Sebanyak 200 paket minyak goreng ukuran satu liter cukup dibeli dengan Rp5.000. Untuk mendapatkannya, masyarakat cukup menyiapkan foto copy KTP sebagai syaratnya.

Ratusan emak-emak rela antre untuk mendapatkan minyak goreng di lokasi. Mereka cukup menukarkan kupon yang telah diberikan.

Warga pun merespons dengan luar biasa lantaran acara berlangsung di tengah kampung padat penduduk.

"Harga minyak goreng ini kalau di luar yang ukuran satu liter mencapai enam belas ribu rupiah," ujar seorang warga.

Dengan bazar murah ini, warga mengaku terima kasih atas kepedulian Partai Perindo yang diwakili oleh caleg-calegnya yang di lapangan.