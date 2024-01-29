Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Warga Surabaya Respons Positif Bazar Migor Murah Caleg Perindo Natalia Celilia

Masdarul Khoiri , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |15:28 WIB
Warga Surabaya Respons Positif Bazar Migor Murah Caleg Perindo Natalia Celilia
Partai Perindo (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

SURABAYA - Warga Surabaya merespons positif bazar minyak goreng murah yang digelar Caleg Perindo untuk DPR RI, Natalia Celilia di Jalan Gogor, Wiyung, Surabaya, Sabtu 27 Januari 2024.

Sebanyak 200 paket minyak goreng ukuran satu liter cukup dibeli dengan Rp5.000. Untuk mendapatkannya, masyarakat cukup menyiapkan foto copy KTP sebagai syaratnya.

Ratusan emak-emak rela antre untuk mendapatkan minyak goreng di lokasi. Mereka cukup menukarkan kupon yang telah diberikan.

Warga pun merespons dengan luar biasa lantaran acara berlangsung di tengah kampung padat penduduk.

"Harga minyak goreng ini kalau di luar yang ukuran satu liter mencapai enam belas ribu rupiah," ujar seorang warga.

Dengan bazar murah ini, warga mengaku terima kasih atas kepedulian Partai Perindo yang diwakili oleh caleg-calegnya yang di lapangan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917/pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement