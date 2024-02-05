Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Manik Marganamahendra Soroti Gap Pembangunan di Jakarta

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |00:56 WIB
Caleg Perindo Manik Marganamahendra Soroti Gap Pembangunan di Jakarta
A
A
A

JAKARTA - Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil VI Partai Perindo Nomor 2 Manik Marganamahendra menyoroti gap atau jarak pembangunan antara pusat kota dengan teritori kota atau pinggiran membuat sulit warga untuk mengakses transportasi publik.

Ia pun menawarkan solusi dengan memfokuskan aktivitas ekonomi tak hanya di pusat kota dan memperbaiki pedestrian hingga layanan transportasi publik.

"Kalau bicara tentang inklusifitas sebenarnya gap pembangunan pusat kota dan teritori kota, kenapa? karena hal ini terjadi. Kita melihat adanya gap pembangunan sehingga membuat masyarakat kesulitan mengakses transportasi publik. Maka dari itu penting bagi kita memfokuskan aktivitas ekonomi tidak hanya di pusat kota, tetapi daerah pinggiran kota," kata Manik dalam Debat Lintas Partai Caleg Fest 2024 di Kafe OSH, Tebet, Jakarta Selatan pada Minggu (4/2/2024).

"Semakin banyak aktivitas ekonomi disana maka seharusnya pembangunan yang ada disekitar teritori kota, termasuk memperbaiki pedestrian, memperbaiki transjakarta, memperbaiki layanan transportasi publik daripada sebelumnya," tambahnya.

Waketum I DPP Pemuda Partai Perindo juga menyebut perlunya menambah alat bantu fisik bagi kalangan disabilitas meski sudah ditambah dari Dinas Sosial (Dinsos) DKI.

