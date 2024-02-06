Gelar Bazar Murah, Caleg Alex Marawis Buktikan Perindo Peduli Rakyat Kecil

JAKARTA - Calon legislatif (Caleg) Partai Perindo Dapil 4 untuk DPRD Kota Bekasi Alex Maramis menggelar tebus murah minyak goreng di Perumahan TNI AU Angkasapuri, Jatiasih, Kota Bekasi. Kegiatan itu disambut antusias masyarakat.

Hujan deras tidak menyurutkan niat warga untuk datang menuju lokasi. Mereka berdatangan untuk memanfaatkan bantuan murah dari Partai Perindo.

"Walaupun kita diguyur hujan tapi kita lihat sungguh meriah, saya lihat antusias cukup tinggi untuk tebus murah minyak goreng," kata Alex di lokasi, Minggu (5/2/2024).