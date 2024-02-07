Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Hadiri Bazar Sembako Murah dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Tebet Barat, HT: Perindo Ingin Masyarakat Naik Kelas

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |11:44 WIB
Hadiri Bazar Sembako Murah dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Tebet Barat, HT: Perindo Ingin Masyarakat Naik Kelas
Ketum Perindo, Hary Tanoesoedibjo dan Istri (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT) menghadiri kegiatan bakti sosial berupa pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar murah Partai Persatuan Indonesia (Perindo) di Jalan. Gang. Trijaya VI RT.13/RW.07 Kelurahan Tebet Barat, Jakarta Selatan Rabu (7/2/2024).

Pantauan dilokasi, Hary Tanoesoedibjo dan Liliana Tanoesoedibjo tiba sekitar Pukul 10.03 WIB disambut hangat oleh sekumpulan emak-emak berselawat dengan memainkan rebana.

Kemudian Hary Tanoe dan Liliana dikalungkan bunga sebagai ungkapan selamat datang. Lalu menyalami satu persatu emak-emak telah menunggu kehadirannya sejak pagi hari.

Nampak dalam kesempatan itu terdapat Devi Herlina Caleg DPRD DKI Jakarta Selatan Dapil 8 serta Ci Mehong Caleg DPR RI Dapil Jakarta III. Ikut menyosialisasikan program Partai Perindo dan pasangan capres dan cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Dalam sambutannya, Hary Tanoe mengatakan, kehadiran partai Perindo bertujuan untuk melayani masyarakat dan terlibat langsung ingin mensejahterakan masyarakat.

"Adanya partai Perindo kenapa karena masyarakat Indonesia yang belum mapan jadi partai Perindo itu hadir untuk melayani masyarakat bagaimana bisa berbuat sesuatu agar masyarakat belum mapan ini naik kelas," kata Hary Tanoe saat ditemui di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (7/2/2024).

HT juga mengatakan, bahwa untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat, salah satunya melalui partai politik dengan melahirkan kader-kader duduk sebagai Anggota Legislatif.

"Caranya melalui partai politik karena melalui partai politik menciptakan dan melahirkan kader-kader seperti Ibu Liliana di anggota DPR RI dan Ibu Devi DPRD DKI Jakarta sebagai wakil rakyat," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181414//ketua_umum_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-2f6X_large.jpg
Perjuangkan Suara Rakyat, Perindo Usul Ambang Batas Parlemen Diturunkan Jadi 1%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181410//ketua_umum_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-fiXl_large.jpg
Deklarasi “Energi Baru Indonesia”, Partai Perindo Usung Cara Politik Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181397//sekjen_partai_perindo_ferry_kurnia_rizkiyansyah-YgUZ_large.jpeg
Sekjen Perindo Tegaskan Semangat Energi Baru Indonesia dalam Rakernas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181386//utusan_khusus_presiden_bidang_pembinaan_generasi_muda_dan_pekerja_seni_raffi_ahmad-ZkBU_large.jpeg
Raffi Ahmad di Rakernas Perindo: Komunikasi Jadi Kunci Mencapai Kesuksesan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181374//ketua_umum_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-H6Gd_large.jpg
Perindo Dukung Pemerintahan Prabowo, Angela: Kami Bawa Energi Baru Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181338//ketua_majelis_persatuan_partai_perindo_hary_tanoesoedibjo-WbsK_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Hadiri Penutupan Rakernas dan HUT Ke-11 Partai Perindo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement