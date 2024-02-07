Hadiri Bazar Sembako Murah dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Tebet Barat, HT: Perindo Ingin Masyarakat Naik Kelas

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT) menghadiri kegiatan bakti sosial berupa pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar murah Partai Persatuan Indonesia (Perindo) di Jalan. Gang. Trijaya VI RT.13/RW.07 Kelurahan Tebet Barat, Jakarta Selatan Rabu (7/2/2024).

Pantauan dilokasi, Hary Tanoesoedibjo dan Liliana Tanoesoedibjo tiba sekitar Pukul 10.03 WIB disambut hangat oleh sekumpulan emak-emak berselawat dengan memainkan rebana.

Kemudian Hary Tanoe dan Liliana dikalungkan bunga sebagai ungkapan selamat datang. Lalu menyalami satu persatu emak-emak telah menunggu kehadirannya sejak pagi hari.

Nampak dalam kesempatan itu terdapat Devi Herlina Caleg DPRD DKI Jakarta Selatan Dapil 8 serta Ci Mehong Caleg DPR RI Dapil Jakarta III. Ikut menyosialisasikan program Partai Perindo dan pasangan capres dan cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Dalam sambutannya, Hary Tanoe mengatakan, kehadiran partai Perindo bertujuan untuk melayani masyarakat dan terlibat langsung ingin mensejahterakan masyarakat.

"Adanya partai Perindo kenapa karena masyarakat Indonesia yang belum mapan jadi partai Perindo itu hadir untuk melayani masyarakat bagaimana bisa berbuat sesuatu agar masyarakat belum mapan ini naik kelas," kata Hary Tanoe saat ditemui di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (7/2/2024).

HT juga mengatakan, bahwa untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat, salah satunya melalui partai politik dengan melahirkan kader-kader duduk sebagai Anggota Legislatif.

"Caranya melalui partai politik karena melalui partai politik menciptakan dan melahirkan kader-kader seperti Ibu Liliana di anggota DPR RI dan Ibu Devi DPRD DKI Jakarta sebagai wakil rakyat," jelasnya.