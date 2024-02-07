Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Masyarakat Tionghoa Peduli Bersama Gereja Santo Paulus Bantu Masyarakat Lewat Donor Darah

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |17:48 WIB
Masyarakat Tionghoa Peduli Bersama Gereja Santo Paulus Bantu Masyarakat Lewat Donor Darah
Djoni Toat. (Foto: Agung Bakti)
A
A
A

BANDUNG - Masyarakat Tionghoa Peduli (MTP) bersama Yayasan Dana Sosial Priangan (YDSP) Bandung kembali menggelar kegiatan sosial donor darah di Aula Gereja Santo Paulus, Jalan M Toha, Kota Bandung, Rabu (7/2/2024).

Koordinator Bakti Sosial di MTP yang juga Caleg DPR RI Dapil Jabar 1 dari Partai Perindo, Djoni Toat Muljadi mengatakan, donor darah ini merupakan hasil kerja sama antara MTP dengan Paroki Gereja Katolik Santo Paulus Bandung.

Djoni menyebut, kegiatan ini sudah rutin digelar MTP bersama Gereja Santo Paulus. Selama 2 tahun terakhir, MTP sudah mengumpulkan ratusan ribu labu darah.

 BACA JUGA:

"Jadi ini kegiatan rutin dari Masyarakat Tionghoa Peduli (MTP) yang bekerja sama dengan Gereja Katolik Santo Paulus, kegiatan ini diadakan sudah kesekian kalinya dan ini sudah menjadi roadshow, juga sudah puluhan hingga ratusan ribu labu, kami kumpulkan selama 2 tahun ini," ucap Djoni saat ditemui di lokasi acara.

Djoni mengatakan, pihaknya sengaja menerapkan strategi jemput bola agar memudahkan masyarakat untuk melakukan donor darah.

"Kami dari MTP mendekat kepada masyarakat, keliling ke daerah-daerah, agar masyarakat bisa langsung donor atau tidak jauh dari tempat kerja atau rumahnya," ungkapnya.

 BACA JUGA:

Selain itu, kegiatan donor darah yang sengaja rutin digelar ini juga untuk mengantisipasi permintaan labu darah dari masyarakat.

"Awalnya kami dari MTP waktu itu sedang masa Covid Delta, banyak masyarakat yang memerlukan donor darah. Akhirnya kami bekerja sama dengan PMI Kota dan Kabupaten Bandung melakukan rutin, ini sudah roadshow ketujuh," imbuhnya.

Djoni menyebut, dalam kondisi normal permintaan yang datang dari masyarakat mencapai 500 labu darah per hari. Namun saat momen khusus, biasanya akan meningkat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184459/sudirman-dhlo_large.jpg
Kabar Duka, Anggota DPRD Lebak dari Partai Perindo Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement