Didoakan di Pengajian Isra' Mi'raj Kediri, Caleg Perindo Jeannie Makin Optimistis Menang

KEDIRI - Caleg DPR RI Partai Perindo dari Dapil 6 Jawa Timur (Kediri, Blitar dan Tulungagung) Jeannie Latumahina menghadiri acara pengajian peringatan Isra’ Mi’raj di Kelurahan Bangsal Kecamatan Pesantren Kota Kediri Sabtu malam (10/2/2024).

Pengajian yang berlangsung di musala Al Hidayah digelar oleh majelis Taklim Miftahul Jannah. Jeannie mengatakan kehadirannya untuk memenuhi undangan Gus Ubaidillah selaku pengasuh Majelis Taklim Miftahul Jannah.

Di tengah jamaah, Jeannie dan Perindo didoakan mendapat kelancaran sekaligus sesuai harapan dalam melalui Pemilu 2024. “Didoakan bisa memenangi Pemilu 2024,” ujarnya Sabtu malam.

Jeannie merupakan Caleg Perindo Dapil 6 Jawa Timur dengan latar belakang sebagai aktivis perempuan. Selama ini ia getol membela hak perempuan dan anak.

Berkat peran Jeannie, sebanyak 17 pelaku kekerasan seksual anak di wilayah eks karesidenan Kediri berhasil diganjar hukuman setimpal.

Hingga menjelang hari tenang Jeannie tidak berhenti mensosialisasikan program pro rakyat Perindo. Ia mengungkapkan jika Partai Perindo merupakan partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera, mendukung penuh berkembangnya ekonomi kerakyatan.

Perindo memiliki beragam program pro rakyat, yakni di antaranya bazar minyak goreng murah, bantuan gerobak UMKM, KTA berasuransi dan operasi bibir sumbing yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.

Partai Perindo adalah partai berlambang Rajawali yang mengembangkan sayap dengan nomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024.

Partai Perindo yang dipimpin Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo dalam Pilpres 2024 mendukung Capres Ganjar Pranowo.