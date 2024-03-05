Istri yang Potong Penis Suaminya di Muba Ditangkap, Begini Kronologi Kejadiannya

MUSI BANYUASIN – Polisi telah menangkap perempuan bernama Lisa Yanti (33) yang nekat memotong alat kelamin suaminya, Riyan (33) di Desa Simpang Bayat, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatra Selatan.

Lisa memotong penis Riyan dengan cutter tajam karena kesal suaminya menikah lagi. Lisa makin emosi setelah mengetahui kalau madunya itu sudah hamil dari hasil hubungan badan dengan suaminya.

Setelah penisnya dipotong istri pada 22 Februari 2024, Riyan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Bayung Lencir untuk dirawat intensif. Sedangkan Lisa sempat kabur, tapi sekarang sudah ditangkap oleh petugas Polsek Bayung Lancir.

Aparat Polsek Bayung Lencir turut menggeledah sejumlah ruangan rumah tempat Lisa memotong penis suaminya di Desa Simpang Bayat.

Kronologi

Kejadian itu bermula saat Lisa Yanti mencurigai suaminya memiliki wanita idaman lain. Hal itu terlihat dari cara bicaranya di ponsel. Lisa pun ribut dengan Riyan.

Saat cekcok hingga larut malam, Riyan mengakui kalau dia sudah menikahi wanita tersebut dan kondisinya kini lagi hamil.

Lisa yang marah sempat menchatting dengan wanita tersebut, untuk menanyakan kebenarannya. Sang wanita idalam lain itu mengirimkan foto test pack yang hasilnya adalah garis dua tanda positif hamil. Sembari menangis, Lisa berusaha menahan diri sampai pagi.

Usai shalat subuh, Lisa beres- beres ingin membuka warung sembakonya. Kemudian mengambil cutter atau pisau tajam yang berkarat dari warungnya.