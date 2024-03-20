Detik-Detik Menegangkan Bus Pariwisata Hilang Kendali Tabrak Rumah dan Kendaraan di Malang

MALANG - Warga sekitar mengungkap detik-detik menegangkan saat sebuah Bus PO Sinar Dempo di Malang, Jawa Timur hilang kendali dan menabrak sejumlah rumah dan kendaraan.

Wirianto, saksi mata dari warga sekitar menyatakan, saat itu ia tengah beristirahat di pos satpam di gudang tak jauh dari lokasi kejadian, di depan Balai Desa Klampok. Saat itu, bus tiba-tiba datang dari arah atas atau barat menuju timur.

"Kencang melajunya dari atas busnya, itu bus dari atas dari bengkel habis diservis. Nabrak truk dan rumah dulu," kata Wirianto, ditemui di lokasi kejadian, pada Rabu sore (20/3/2024).

Wirianto menambahkan, bus itu terus melaju tanpa haluan hingga membuat panik warga. Bahkan, tak sedikit warga sekitar lokasi yang melihat berteriak-teriak histeris.

"Warga sini tadi teriak-teriak. Itu memang jalanan pas menurun, terus sedikit belok ke kiri. Bus melaju nabrak truk, nabrak rumah, nyeret motor itu tiga orang," ucapnya.

Bus dipastikan Wirianto, tidak ada penumpang atau orang lain selain sopir dan satu kernetnya. Sementara truk bermuatan air mineral yang ditabrak bus itu melaju searah dengan laju bus.

"Itu muatannya galon sampai jatuh semua di jalan, sama ada yang masuk di dalam busnya," bebernya.