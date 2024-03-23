Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Insiden Bocah Tewas Terlindas Bus, Polisi Tegas Larang Penggunaan Klakson Telolet

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |05:08 WIB
Insiden Bocah Tewas Terlindas Bus, Polisi Tegas Larang Penggunaan Klakson Telolet
Fenomena om telolet om. (Foto: Antara)
A
A
A

JAKARTA - Penggunaan klakson telolet memicu insiden kecelakaan maut. Seorang bocah yang meminta ‘om telolet’ tewas mengenaskan usai terlindas sebuah bus, di pintu masuk dermaga eksekutif merak, Banten.

Awalnya, sang bocah meminta sopir bus untuk membunyikan klakson telolet, namun sang sopir tidak melihat jika korban terlalu dekat dengan ban belakang bus, hingga korban terlindas.

BACA JUGA:

Bus Dilarang Klakson Telolet, Ada Sanksi Rp500.000 

Dirgakkum Korlantas Polri, Brigjen Pol Raden Slamet Santoso menyampaikan Kakorlantas Polri telah mengeluarkan surat telegram yang berisikan larangan penggunaan klakson telolet bagi setiap jenis kendaraan.

Larangan tersebut disamakan dengan ketentuan pelarangan penggunaan knalpot brong. Slamet menyampaikan larangan tersebut berasal dari evaluasi insiden kecelakaan yang terjadi di Merak, Cilegon, Banten.

"Jadi memang kemarin sudah langsung saya dari evaluasi kejadian di Cilegon kemudian beberapa tempat itu. Pak Kakorlantas sudah mengeluarkan ST Surat Telegram ke seluruh jajaran di Indonesia untuk melakukan penindakan terhadap ketentuan klakson telolet itu," jelas Slamet, Jumat (22/3/2024).

BACA JUGA:

Bocah Telolet Tewas Usai Terlindas Bus di Pelabuhan Merak, Kondisinya Mengenaskan 

Slamet menegaskan pelarangan klakson telolet tersebut juga disamakan dengan dilarangnya penggunaan knalpot brong di jalan raya.

"Karena ketentuan (klakson) tolelot itu hampir sama dengan ketentuan knalpot brong," ujarnya.

Ketentuan yang sama tersebut, lanjut Slamet, dalam hal penerapan pasal larangan yang sudah diatur sebelumnya. "Jadi mereka menggunakan pasal itu untuk kita melakukan penindakannya," jelas Slamet.

Sebelumnya, Dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta seluruh operator bus tak menggunakan klakson telolet. Hal itu lantaran klakson telolet dapat berpotensi menimbulkan kecelakaan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3193056/kecelakaan-gxJe_large.jpg
Sopir Teledor, Mobil Sedan Tabrak Transjakarta di Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192759/kecelakaan-rP9d_large.jpg
Truk Tabrak Separator di Tol Wiyoto Wiyono Arah Cawang, Lalin Macet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/340/3192702/atlet-gbjy_large.jpg
Tragis, 2 Atlet Terjun Payung Tewas Jatuh dari Ketinggian 10.000 Kaki di Pangandaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/18/3192520/anthony_joshua-nBvI_large.jpg
Petinju Anthony Joshua Kecelakaan Mobil di Nigeria, 2 Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190643/kecelakaan-sZQN_large.jpg
Pemotor Tewas Terlindas, Transjakarta: Kasusnya Ditangani Ditlantas Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190253/prabowo_subianto-kwtN_large.jpg
Ibu Siswa SD Kalibaru yang Ditabrak Mobil MBG Terharu Dijenguk Prabowo di RS
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement