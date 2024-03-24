Dua ABG Ini Tega Cabuli Remaja Putri di Pondok Sawah Lalu Ditinggalkan

EMPAT LAWANG - Miris seorang remaja putri di Empat Lawang, dirudapaksa dan ditinggalkan di pondok sawah oleh dua pelaku remaja yang dikenalnya di Stasiun Kereta Api Tebing Tinggi.

Kasat Reskrim Polres Empat Lawang, AKP Alpian mengatakan, kedua pelaku DP (15) dan DJ (15) dengan korban MN baru kenal malam itu sebelum terjadi tindak pidana pencabulan atau persetubuhan terhadap korban, pada Sabtu (16/3//2024) lalu, sekitar pukul 21.00 WIB.

Saat itu korban MN sedang berada di stasiun kereta api Tebing Tinggi lalu dihampiri oleh kedua pelaku. Kemudian DP dan DJ membujuk MN untuk ikut bersama mereka ke sebuah pondok sawah. Disanalah korban dirudapaksa oleh kedua pelaku secara bergantian.

“Korban ini yang masih dibawah umur sempat berontak namun usahanya sia-sia, hingga menjadi korban rudapaksa kedua pelaku yang juga masih berusia remaja,” katanya.

Setelah melakukan perbuatan biadabnya terhadap korban, kedua pelaku yang masih usai belasan tahun ini meninggalkan korban di pondok sawah tersebut.