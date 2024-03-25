Cerita Mengerikan Korban Longsor Timbun 25 Rumah di Bandung Barat

BANDUNG BARAT - Bencana tanah longsor 'menenggelamkan' pemukiman di Kampung Gintung, RT 03/04, Desa Cibenda, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Minggu 24 Maret 2024 malam. Longsor dipicu hujan deras dan kondisi tanah yang labil.

Berdasarkan data yang dihimpun, ada 25 rumah warga yang mengalami kerusakan parah hingga tertimbun material longsor. Selain itu, 10 warga dilaporkan yang belum ditemukan dan masih proses pencarian oleh Tim SAR Gabungan.

Detik-detik bencana longsor yang sangat mengerikan itu diceritakan Firman (29), salah seorang warga pada Senin (25/3/2024). Beruntung, ia dan keluarganya sempat menyelamatkan diri sebelum rumahnya tenggelam oleh longsor.

"Rumah saya rusak, terimbun longsor. Termasuk rumah dua kakak saya juga sama rusak," tutur Firman.

Ia mengatakan, longsor yang menerjang wilayahnya bermula ketika hujan deras mengguyur selepas berbuka puasa atau sekitar pukul 18.00 WIB lebih. Kemudian, Firman mendengar suara air yang semakin deras di luar rumah.

Sebab, hujan semakin deras, keluarga kakaknya yang rumahnya berada paling atas di wilayah itu akhirnya mengungsi ke rumah Firman. Hingga akhirnya longsor longsor itu mengubur rumahnya sekitar pukul 22.00 WIB lebih.