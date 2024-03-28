Longsor di Bandung Barat, BNPB: 11 Korban Hilang

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan sebanyak 11 korban hilang akibat longsor yang melanda Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat (Jabar). Di mana, 10 korban hilang dari Desa Cipongkor dan 1 orang di Kecamatan Rongga.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan, saat ini fokus dari tim tanggap darurat yang sudah dibentuk oleh Bupati Bandung Barat adalah melakukan proses pencarian dan pertolongan kepada korban yang dinyatakan hilang.

“Nah untuk korban hilang ini, secara total untuk Desa Cipongkor itu ada 10 korban hilang kemudian di Kecamatan Rongga itu ada 1 korban hilang. Jadi total korban hilang akibat banjir dan longsor di Bandung Barat ini ada 11. Yang untuk 1 orang hilang di kecamatan rongga itu masih dalam upaya pencarian,” ujar Aam sapaan Abdul Muhari pada Disaster News Update, Kamis (28/3/2024).

Aam mengatakan, dari laporan yang didapat oleh Kepala BNPB Suharyanto pada saat kunjungan ke lokasi bencana bahwa dari 10 orang yang dinyatakan hilang di Desa Cipongkor di mana 4 orang telah ditemukan dan teridentifikasi.

“Kemudian yang untuk Kecamatan Cipongkor per hari kemarin pukul 17.00, kebetulan Kepala BNPB dan Ka Pusdatinkom BNPB berkesempatan untuk datang langsung meninjau ke lokasi Posko Penanganan Darurat di Desa Cibenda itu yang sudah ditemukan dan sudah teridentifikasi itu ada 4 orang,” kata Aam.

“Jadi dari 10 korban hilang di Cipongkor, itu sudah ditemukan 4 orang yakni Dicky Saputra 4 tahun, Nur Fadilah 8 tahun, Ibu Ada 50 tahun, dan Lastri 33 tahun. Jadi untuk Cipongkor ini dari 10 korban yang dilaporkan hilang di lokasi longsor, itu masih ada 6 korban yang belum ditemukan,” tambahnya.