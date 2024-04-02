Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Kecelakaan di Banguntapan Bantul, Emak-Emak Tewas Terlindas Truk Tronton

Yohanes Demo , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |23:30 WIB
Kecelakaan di Banguntapan Bantul, Emak-Emak Tewas Terlindas Truk Tronton
A
A
A

YOGYAKARTA - Seorang pemotor tewas mengenaskan akibat terlindas truk tronton di Jalan Ahmad Yani, tepatnya di simpang lima Gondowulung, Dusun Dladan, Kalurahan Tamanan, Kapanewon Banguntapan, Bantul pada Selasa (02/4/2024) sore. Korban dinyatakan tewas di lokasi kejadian.

Kasi Humas Polres Bantul, AKP I Nengah Jeffry Prana Widnyana mengatakan, korban adalah seorang perempuan berinisial S (34) warga Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

"Korban berprofesi sebagai pedagang," terang Jeffry, Selasa (02/04/2024).

Jeffry menjelaskan, peristiwa nahas itu terjadi sekira pukul 16.20 WIB. Awalnya, truk tronton dengan Nopol G-9072-QA dikemudikan Ahmad Khoirudin (28) warga Temuwuh, Kapanewon Dlingo, Bantul melaju dari barat ke timur.

Sampai di lokasi kejadian, tepatnya di simpang lima Gondowulung korban yang sama-sama melaju dari barat menggunakan lajur kiri hendak berbelok ke selatan. Sayangnya, karena jarak yang terlalu dekat, truk tronton tidak bisa menghindar sehingga terjadilah kecelakaan tersebut.

Halaman:
1 2
      
