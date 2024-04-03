Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Truk Pengangkut Kelapa di Cianjur Terjun ke Jurang, Satu Penumpang Tewas

Ricky Susan , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |02:22 WIB
Truk Pengangkut Kelapa di Cianjur Terjun ke Jurang, Satu Penumpang Tewas
A
A
A

CIANJUR - Kecelakaan tunggal terjadi di Jembatan Cilangkap tepatnya di Kampung Margaluyu 1, Desa Margaluyu, Kecamatan Tanggeung, Kabupaten Cianjur. Satu unit truk bermuatan kelapa masuk jurang se dalam 6 Meter, Selasa, (2/4/2024) malam.

Akibatnya, satu orang penumpang tewas, dan lima orang lainnya termasuk sopir truk mengalami luka serius.

Kapolsek Tanggeung AKP Deden Hermasyah mengatakan, kejadian bermula saat truk bermuatan kelapa melaju dari arah Cijati menuju Tanggeung dan turut membawa lima penumpang diantaranya dua di depan dan tiga di belakang.

Namun, nahas saat melintas, jembatan tiba-tiba ambrol dan truk kemudian terguling masuk jurang.

"Jadi truk itu memaksakan melintas, padahal jembatan itu hanya diperuntukkan motor lewat, penopangnya saja memakai batang kelapa," kata AKP Deden Hermasyah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/340/3175647//kecelakaan-AIqy_large.jpg
Kecelakaan Beruntun 6 Kendaraan di Subang, 3 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175448//kakorlantas_polri_irjen_agus_suryonugroho-1YuR_large.jpg
Turunkan Angka Kecelakaan, Kakorlantas Perkuat Digitalisasi Pelatihan Berkendara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3174982//jam_kerja_sopir_angkut_logistik-qnul_large.jpg
Kemnaker: Jam Kerja Sopir Angkutan Logistik Maksimum 8 Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174480//viral-RXdF_large.jpg
Kronologi Truk Tronton Terjun Bebas dari Tol Tangerang - Merak, Lima Warga Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/338/3174348//kecelakaan-9tuS_large.jpg
Minibus Terbalik di Tol Dalam Kota Cawang Usai Tabrak Pembatas Jalan, Lalin Macet Parah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/338/3174282//kecelakaan-Vu4k_large.jpg
Tragis, Pemotor Kritis Usai Kecelakaan di Depok
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement