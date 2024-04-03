Truk Pengangkut Kelapa di Cianjur Terjun ke Jurang, Satu Penumpang Tewas

CIANJUR - Kecelakaan tunggal terjadi di Jembatan Cilangkap tepatnya di Kampung Margaluyu 1, Desa Margaluyu, Kecamatan Tanggeung, Kabupaten Cianjur. Satu unit truk bermuatan kelapa masuk jurang se dalam 6 Meter, Selasa, (2/4/2024) malam.

Akibatnya, satu orang penumpang tewas, dan lima orang lainnya termasuk sopir truk mengalami luka serius.

Kapolsek Tanggeung AKP Deden Hermasyah mengatakan, kejadian bermula saat truk bermuatan kelapa melaju dari arah Cijati menuju Tanggeung dan turut membawa lima penumpang diantaranya dua di depan dan tiga di belakang.

Namun, nahas saat melintas, jembatan tiba-tiba ambrol dan truk kemudian terguling masuk jurang.

"Jadi truk itu memaksakan melintas, padahal jembatan itu hanya diperuntukkan motor lewat, penopangnya saja memakai batang kelapa," kata AKP Deden Hermasyah.