5 Fakta Longsor Tol Bocimi, Bahaya Buat Jalur Mudik Lebaran

JAKARTA - Longsor terjadi di Kilometer (KM) 67 Tol Bogor, Ciawi, Sukabumi (Bocimi), Rabu 3 April 2024 malam. Dalam kejadian itu, dua kendaraan terperosok longsor.

Berikut fakta-faktanya:

1. Kerusakan Hampir Satu Ruas Jalan

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) melakukan evaluasi pasca-longsor. Adapun longsor tersebut mengakibatkan kerusakan hampir satu ruas jalan.

“Terkait dengan kerusakan longsor di Bocimi, memang kita sudah mengevaluasi ke sana dan memang agak berat kerusakannya karena ini hampir satu ruas jalan ya,” kata Anggota BPJT Unsur Pemangku Kepentingan, Sony Sulaksono Wibowo di KM 29 Posko Command Center Korlantas, Kamis 4 April 2024.

2. Perbaikan Butuh Waktu 2 Sampai 3 Bulan

Sony mengatakan, perbaikan jalan yang longsor tersebut membutuhkan waktu 2 sampai 3 bulan.

“Jadi kemungkinan besar kalau pengalaman dari longsor-longsor yang sebelumnya, itu mungkin bisa 2-3 bulan baru bisa diselesaikan ya,” sambung Sony.

3. Berisiko untuk Jalur Mudik

BPJT mengatakan, terlalu berisiko jika digunakan untuk arus mudik dan balik Lebaran 2024. Mengingat longsor tersebut mengakibatkan kerusakan hampir satu ruas jalan.

“Dan ini kalau kita paksakan perbaikan untuk kegiatan mudik dan balik, saya kira terlalu riskan,” katanya.