Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Kakorlantas Beri Trauma Healing Anak Korban Kecelakaan Bus Rosalia Indah di Tol Batang

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |18:55 WIB
Kakorlantas Beri Trauma Healing Anak Korban Kecelakaan Bus Rosalia Indah di Tol Batang
Kakorlantas Polri Irjen Aan Suhanan beri trauma healing anak korban kecelakaan bus di Tol Batang (Foto: Dok)
A
A
A

SEMARANG - Kakorlantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan bersama Dirut PT. Jasa Raharja Rivan A. Purwantono kunjungi korban kecelakaan KM 370 Tol Batang-Semarang di Rumah Sakit Islam (RSI) Weleri, Kendal - Jawa Tengah.

Dalam kunjungannya, Irjen Pol. Aan Suhanan menghibur salah satu anak korban selamat Hizbullah Rizky Ramadhan, anak dari Aris Risky yang meninggal dunia dalam insiden kecelakaan tersebut. Sedangkan sang ibu Aniisa mengalami patah tulang yang kini sedang mendapatkan penanganan secara intensif.

Selain itu, Kakorlantas dan Dirut PT Jasa Raharja juga memberikan trauma healing pada Hizbullah dengan memberikan semangat, motivasi dan dukungan secara psikologis guna membangkitkan kembali semangat korban.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176365/mobil-241v_large.jpg
Mobil Travel Hantam Truk, Ini Identitas Satu Korban Tewas dan 9 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176360/mobil_travel-wh8b_large.jpg
Mobil Travel Tabrak Truk di Tol Purbaleunyi, Satu Orang Tewas dan 9 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/340/3175647/kecelakaan-AIqy_large.jpg
Kecelakaan Beruntun 6 Kendaraan di Subang, 3 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174480/viral-RXdF_large.jpg
Kronologi Truk Tronton Terjun Bebas dari Tol Tangerang - Merak, Lima Warga Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/338/3174282/kecelakaan-Vu4k_large.jpg
Tragis, Pemotor Kritis Usai Kecelakaan di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/338/3171407/pramono-Kp1S_large.jpg
Transjakarta 3 Kali Kecelakaan dalam Sebulan, Pramono: Kami Evaluasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement