Kakorlantas Beri Trauma Healing Anak Korban Kecelakaan Bus Rosalia Indah di Tol Batang

SEMARANG - Kakorlantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan bersama Dirut PT. Jasa Raharja Rivan A. Purwantono kunjungi korban kecelakaan KM 370 Tol Batang-Semarang di Rumah Sakit Islam (RSI) Weleri, Kendal - Jawa Tengah.

Dalam kunjungannya, Irjen Pol. Aan Suhanan menghibur salah satu anak korban selamat Hizbullah Rizky Ramadhan, anak dari Aris Risky yang meninggal dunia dalam insiden kecelakaan tersebut. Sedangkan sang ibu Aniisa mengalami patah tulang yang kini sedang mendapatkan penanganan secara intensif.

Selain itu, Kakorlantas dan Dirut PT Jasa Raharja juga memberikan trauma healing pada Hizbullah dengan memberikan semangat, motivasi dan dukungan secara psikologis guna membangkitkan kembali semangat korban.