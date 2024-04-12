KAI Commuter Layani 9 Juta Penumpang Sepanjang Masa Angkutan Lebaran 2024

JAKARTA - Corporate Secretary KAI Commuter, Anne Purba mengatakan pihaknya telah melayani sekitar 9.037.083 penumpang. Jutaan penumpang itu berada dalam rentang waktu 31 Maret – 10 April 2024.

"KAI Commuter juga mencatat total volume pengguna Commuter Line Jabodetabek sepanjang masa Angkutan Lebaran 2024 (31 Maret – 10 April) sebanyak 9.037.083 orang atau sebanyak 3.289.847 orang selama masa libur lebaran tahun ini (6-11/4)," kata Anne dalam keterangannya, Kamis (11/4/2024).

Sementara itu, memasuki hari ke-2 Lebaran Kamis, hingga pukul 15.00 WIB, KAI Commuter Jabodetabek telah melayani 339.022 orang yang naik commuterline. Yang mana didominasi oleh para penumpang yang ingin menikmati liburan nya di tempat-tempat wisata.

"Angka tersebut ini lebih banyak 32% jika dibanding pada hari H Lebaran diwaktu yang sama yaitu sebanyak 250.599 orang. Stasiun-stasiun pemberangkatan dan tujuan di area Kawasan wisata terpantau ramai dengan didominasi pengguna musiman yang membawa keluarga," kata dia.

Adapun kondisi di stasiun-stasiun transit hingga pukul 16.30 WIB lanjutnya juga terpantau ramai lancar. Terpantau di Stasiun Manggarai sebagai stasiun transit teramai mencatat volume transit sebanyak 106.787 orang yang bertujuan ke Jakarta Kota, Bogor, Kampung Bandan dan Bekasi/Cikarang. Sedangkan di Stasiun Tanah Abang pengguna transitan sebanyak 79.339 orang, Stasiun Duri sebanyak 38.415 orang dan Stasiun Kampung Bandan sebanyak 19.203 orang.

Kemudian, di Stasiun Bogor sebagai stasiun tujuan dengan hingga pukul 15.00 WIB sebanyak 36.615 pengguna yang turun di stasiun tersebut. Sementara itu, Stasiun Jakarta Kota yang berada di kawasan wisata Kota Tua tercatat sebanyak 13.283 orang yang menuju stasiun tersebut. Sedangkan Stasiun Rangkasbitung sebagai stasiun transit untuk menggunakan Commuter Line Merak tercatat sebanyak 12.869 orang yang turun di stasiun tersebut.

Sementara itu, di Stasiun Bogor sebagai stasiun keberangkatan juga tercatat sebagai stasiun dengan volume pemberangkatan tertinggi yaitu sebanyak 20.181 orang. Stasiun keberangkatan lainnya seperti Stasiun Citayam tercatat volume pengguna yang naik di stasiun tersebut sebanyak 16.483 orang, Stasiun Bekasi sebanyak 13.431 orang dan Stasiun Bojonggede sebanyak 13.387 orang.