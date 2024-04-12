Mantan Kapolda Jambi Dimakamkan di Taman Makam Pahlawan

JAMBI - Jenazah almarhum mantan Kapolda Jambi Irjen Pol (Purn) Drs Muchlis AS (62) dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Satria Bhakti, Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Kamis (11/4/2024).

Dengan upacara kedinasan, jenazah mantan Irwasda Polda Jambi tersebut diiringi tembakan salvo oleh petugas yang disiapkan.

Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono yang menjadi inspektur upacara mengatakan, almarhum Irjen Pol Purn Drs Muchlis merupakan putra terbaik yang dimiliki Provinsi Jambi.

"Beliau adalah salah putra terbaik Jambi yang pernah memimpin Polda Jambi ini dengan sukses, dengan luas biasa," katanya, Kamis (11/4/2024).

Dia menilai, almarhum Irjen Pol Purn Drs Muchlis merupakan sosok senior yang sangat luar biasa dan beliau meninggalkan sesuatu yang luar biasa untuk Polda Jambi.

"Tentunya kami sebagai junior-juniornya akan terus memberikan yang terbaik untuk Polda Jambi seperti apa yang telah beliau berikan untuk Polda Jambi dan Provinsi Jambi," imbuh Rusdi.

BACA JUGA: Mantan Kapolda Jambi Irjen Pol Mukhlis Meninggal Dunia

Kapolda berharap, semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.

Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Mulia Prianto menambahkan bahwa mantan Kapolda Jambi Irjen Pol (Purn) Drs Muchlis AS menghembuskan nafas terakhirnya di ICU RS Bhayangkara Polda Jambi sekitar pukul 23:42 WIB.