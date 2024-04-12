Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Mantan Kapolda Jambi Dimakamkan di Taman Makam Pahlawan

Azhari Sultan , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |00:24 WIB
Mantan Kapolda Jambi Dimakamkan di Taman Makam Pahlawan
Proses pemakaman Mantan Kapolda Jambi Irjen Muchlis AS (Foto : MPI)
A
A
A

JAMBI - Jenazah almarhum mantan Kapolda Jambi Irjen Pol (Purn) Drs Muchlis AS (62) dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Satria Bhakti, Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Kamis (11/4/2024).

Dengan upacara kedinasan, jenazah mantan Irwasda Polda Jambi tersebut diiringi tembakan salvo oleh petugas yang disiapkan.

Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono yang menjadi inspektur upacara mengatakan, almarhum Irjen Pol Purn Drs Muchlis merupakan putra terbaik yang dimiliki Provinsi Jambi.

"Beliau adalah salah putra terbaik Jambi yang pernah memimpin Polda Jambi ini dengan sukses, dengan luas biasa," katanya, Kamis (11/4/2024).

Dia menilai, almarhum Irjen Pol Purn Drs Muchlis merupakan sosok senior yang sangat luar biasa dan beliau meninggalkan sesuatu yang luar biasa untuk Polda Jambi.

"Tentunya kami sebagai junior-juniornya akan terus memberikan yang terbaik untuk Polda Jambi seperti apa yang telah beliau berikan untuk Polda Jambi dan Provinsi Jambi," imbuh Rusdi.

Kapolda berharap, semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.

Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Mulia Prianto menambahkan bahwa mantan Kapolda Jambi Irjen Pol (Purn) Drs Muchlis AS menghembuskan nafas terakhirnya di ICU RS Bhayangkara Polda Jambi sekitar pukul 23:42 WIB.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176975/obituari-weVF_large.jpg
Kabar Duka, Bahauddin Thonti Anggota Wantim Partai Demokrat Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174847/gibran_rakabuming_raka-lBaf_large.jpg
Gibran Pimpin Upacara Pemakaman Istri Mantan Wapres Umar Wirahadikusumah di TMP Kalibata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/18/3172036/syeikh_abdul_aziz-Edvo_large.jpg
Syekh Abdul Aziz, Mufti Besar Arab Saudi Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/337/3163639/igk_manila-J9Nm_large.jpg
Profil IGK Manila, Bapak Wushu yang Membawa Timnas Indonesia Raih Emas di SEA Games 1991
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/337/3163631/igk_manila-I9ME_large.jpg
IGK Manila Meninggal Dunia, Tokoh Olahraga yang Dikenal Sebagai Bapak Wushu Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/337/3159341/suryadharma_ali-M5kp_large.jpg
Tangis Wardatul Asriah Pecah di Samping Jenazah Suryadharma Ali
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement