6 Fakta Pria di Bandung Dibunuh Lalu Dikubur Dalam Rumah Gegara Uang Rp300 Ribu

SESOSOK jasad berjenis kelamin pria ditemukan dalam kondisi dicor di dalam rumah di Perumahan Bumi Citra Indah 1, RT 06/13, Desa Pataruman, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat.

Jasad pria itu diketahui bernama Didi Hartanto berusia 42 tahun yang dikubur lalu ditutup menggunakan keramik. Berikut sejumlah faktanya:

1. Pelakunya Tetangga Korban

Pelakunya adalah Ijal (31) yang merupakan orang kepercayaan korban yang juga tetangga Didi. Pelaku sendiri diketahui berkerja serabutan.

"Hari ini kita di TKP ditemukan seorang laki-laki yang meninggal dalam kondisi sudah terkubur di dalam rumah," ungkap Kapolres Cimahi, AKBP Aldi Subartono di lokasi, Selasa (16/4/2024).

2. Awalnya Korban Dikira Hilang

Kapolres Cimahi, AKBP Aldi Subartono mengatakan, pihaknya awalnya menerima laporan kehilangan korban yang dibuat pihak keluarga pada 30 Maret 2024.

Sebab ada yang janggal akhirnya Satuan Reserse Kriminal Polres Cimahi bersama Polda Jabar dan Polsek Cililin melakukan serangkaian penyelidikan untuk mengungkap kasus laporan kehilangan itu. Hingga akhirnya polisi berhasil mengungkap fakta bahwa korban dibunuh lalu dikubur dalam dapur rumah.

"Untuk mencari tahu apakah korban ini hilang karena hal yang wajar atau tidak wajar kemudian dari serangkaian penyelidikan mengendus ada kejanggalan terkait hilangnya korban," ujar dia.

Aldi melanjutkan, polisi juga sempat melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) di rumah korban namun saat itu belum terendus bahwa korban dikubur dalam rumah.

"Jadi 6 April kita olah TKP di alamat korban, tapi memang saat itu belum ada kecurigaan korban dikubur di dalam rumah. Baru kemudian di 15 April terduga pelaku diamankan," tandas Aldi.