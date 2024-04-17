Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

6 Fakta Pria di Bandung Dibunuh Lalu Dikubur Dalam Rumah Gegara Uang Rp300 Ribu

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |05:18 WIB
6 Fakta Pria di Bandung Dibunuh Lalu Dikubur Dalam Rumah Gegara Uang Rp300 Ribu
Polisi saat evakuasi mayat dicor di Bandung (foto: MPI/Ferry)
A
A
A

SESOSOK jasad berjenis kelamin pria ditemukan dalam kondisi dicor di dalam rumah di Perumahan Bumi Citra Indah 1, RT 06/13, Desa Pataruman, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat.

Jasad pria itu diketahui bernama Didi Hartanto berusia 42 tahun yang dikubur lalu ditutup menggunakan keramik. Berikut sejumlah faktanya:

1. Pelakunya Tetangga Korban

Pelakunya adalah Ijal (31) yang merupakan orang kepercayaan korban yang juga tetangga Didi. Pelaku sendiri diketahui berkerja serabutan.

"Hari ini kita di TKP ditemukan seorang laki-laki yang meninggal dalam kondisi sudah terkubur di dalam rumah," ungkap Kapolres Cimahi, AKBP Aldi Subartono di lokasi, Selasa (16/4/2024).

2. Awalnya Korban Dikira Hilang

 

Kapolres Cimahi, AKBP Aldi Subartono mengatakan, pihaknya awalnya menerima laporan kehilangan korban yang dibuat pihak keluarga pada 30 Maret 2024.

Sebab ada yang janggal akhirnya Satuan Reserse Kriminal Polres Cimahi bersama Polda Jabar dan Polsek Cililin melakukan serangkaian penyelidikan untuk mengungkap kasus laporan kehilangan itu. Hingga akhirnya polisi berhasil mengungkap fakta bahwa korban dibunuh lalu dikubur dalam dapur rumah.

"Untuk mencari tahu apakah korban ini hilang karena hal yang wajar atau tidak wajar kemudian dari serangkaian penyelidikan mengendus ada kejanggalan terkait hilangnya korban," ujar dia.

Aldi melanjutkan, polisi juga sempat melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) di rumah korban namun saat itu belum terendus bahwa korban dikubur dalam rumah.

"Jadi 6 April kita olah TKP di alamat korban, tapi memang saat itu belum ada kecurigaan korban dikubur di dalam rumah. Baru kemudian di 15 April terduga pelaku diamankan," tandas Aldi.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179325//pelaku_pembunuhan_kakak_ipar_pakai_palu_gada_di_pasar_minggu-xogr_large.jpg
Drama Pengejaran Pelaku Pembunuhan Kakak Ipar Pakai Palu Gada di Pasar Minggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179194//pelaku-7BtC_large.jpg
Pelaku Bunuh Kakak Ipar dengan Palu Gada karena Dendam, Ini Tampangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178837//viral-pwgs_large.jpg
Sadis! Mamah Muda Peragakan 25 Adegan saat Potong Kelamin Suaminya hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178215//kacab_bank_bumn-ysr5_large.jpg
Datangi Polda Metro, Keluarga Kacab Bank BUMN Desak Pelaku Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176951//pencabulan-dcwl_large.jpg
Terungkap! Motif Remaja di Cilincing Bunuh dan Cabuli Bocah 11 Tahun, Kesal Ditagih Utang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/340/3176149//bullying-haB8_large.jpg
Tragis, Siswa SMP di Grobogan Tewas Diduga Dibully Teman Sekolah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement