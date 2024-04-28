Gempa M6,5, Ustadz Yusuf Mansur Ajak Warga Doakan Garut

JAKARTA - Ustadz Yusuf Mansur mengajak seluruh warga untuk mendoakan usai gempa bumi dengan magnitudo (M) 6,5 mengguncang Barat Daya Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Sabtu (27/4/2024) malam.

“Bismillahirrahmanirrahim kita berdoa untuk Garut dan semua yang berasa gempanye. Kabarnya Depok, Jakarta, Bekasi itu ikut berasa, ada temannya yang kemudian punya kolam yang di rumahnya sampe goyang-goyang, padahal dia di Depok,” kata Yusuf Mansur dalam akun Instagramnya @yusufmansurnew dilihat Minggu (28/4/2024).

Ustadz Yusuf Mansur juga mengajak seluruh masyarakat untuk mendoakan agar tidak terjadinya gempa susulan hingga tidak ada berita bohong atau hoax.

“Kita berdoa mudah-mudahan ngga ada gempa susulan, ngga negatifnya, ngga jeleknya, ngga yang macem-macem dan bener bener dilindungi oleh Allah SWT. Kita baca Sholawat sebanyak 10 kali,” jelas dia.

Diketahui, Berdasarkan keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa itu terjadi pukul 23.29 WIB, Sabtu (27/4/2024). Koordinat gempa 8.42 Lintang Selatan dan 107.26 Bujur Timur.

“Mag:6.5, 27-Apr-24 23:29:47 WIB, Lok:8.42 LS,107.26 BT (151 km BaratDaya KAB-GARUT-JABAR), Kedlmn:10 Km). Tidak berpotensi Tsunami,” tulis BMKG yang dilihat MNC Portal Indonesia.

Adapun Titik gempa berada di 151 Kilometer Barat Daya Kabupaten Garut, Jawa Barat dengan kedalaman 10 Kilometer.