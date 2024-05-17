Mobil Truk Tabrak Kendaraan Mogok di Lebak, Satu Tewas Terjepit

LEBAK - Kecelakaan Lalu lintas terjadi di Jalan Raya Rangkasbitung - Pandeglang tepatnya Desa Cibuah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Jumat (17/5/2024).

Peristiwa yang terjadi pukul 03.00 WIB itu menyebabkan satu orang meninggal dunia di tempat. Awalnya, truk dengan pelat nomor A 8423 PJ melaju dari arah Pandeglang menuju Rangkasbitung.

Diduga karena jarak pandang yang minim, truk berwarna kuning itu menabrak dump truk berwarna oranye yang tengah mengalami mogok dan berhenti di badan jalan.

"Satu orang meninggal dunia atas nama Supandi karena terjepit. Korban merupakan kernet dari truk yang nabrak," kata Kanit Gakkum Satlantas Lebak, IPDA Adi Nugraha.

"Kondisi mobil kosong tidak sedang berisi muatan apa pun," tambahnya.