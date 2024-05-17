Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Mobil Truk Tabrak Kendaraan Mogok di Lebak, Satu Tewas Terjepit

Fariz Abdullah , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |09:11 WIB
Mobil Truk Tabrak Kendaraan Mogok di Lebak, Satu Tewas Terjepit
Kecelakaan truk di Lebak (Foto: dok polisi)
A
A
A

LEBAK - Kecelakaan Lalu lintas terjadi di Jalan Raya Rangkasbitung - Pandeglang tepatnya Desa Cibuah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Jumat (17/5/2024).

Peristiwa yang terjadi pukul 03.00 WIB itu menyebabkan satu orang meninggal dunia di tempat. Awalnya, truk dengan pelat nomor A 8423 PJ melaju dari arah Pandeglang menuju Rangkasbitung.

Diduga karena jarak pandang yang minim, truk berwarna kuning itu menabrak dump truk berwarna oranye yang tengah mengalami mogok dan berhenti di badan jalan.

"Satu orang meninggal dunia atas nama Supandi karena terjepit. Korban merupakan kernet dari truk yang nabrak," kata Kanit Gakkum Satlantas Lebak, IPDA Adi Nugraha.

"Kondisi mobil kosong tidak sedang berisi muatan apa pun," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185527/bareskrim_polri-GS6F_large.jpg
Bareskrim Ambil Alih Temuan Ribuan Pil Ekstasi di Kecelakaan Mobil Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184465/truk-gPA7_large.jpg
Truk Muatan Sapi Kecelakaan di Tol Jakarta-Cikampek, Ini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/340/3184399/ilustrasi_kecelakaan-i0Xq_large.jpg
Kecelakaan Maut di Tol Cipali Tewaskan 5 Orang, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183960/kecelakaan-MVu6_large.jpg
Hilang Kendali, Mobil Tabrak PKL dan Pemotor Sebabkan 5 Orang Terluka di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/338/3183218/kecelakaan-PI53_large.jpg
Tragis! Pemotor Tewas Terlindas JakLingko di Cilangkap Jaktim, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/338/3183222/pramono_anung-pM0t_large.jpg
Pemotor Tewas Terlindas, Pramono Ultimatum Sopir JakLingko Jangan Ugal-ugalan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement