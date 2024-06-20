Duh! Terlibat Laka Lantas, Janda Muda Malah Nekat Bawa Kabur Polisi

MADURA - Seorang wanita muda nekat bawa kabur polisi yang mendampingi di dalam mobilnya usai wanita tersebut terlibat kecelakaan di jalan akses Suramadu. Diduga, hal ini ia lakukan karena enggan dibawa ke kantor polisi.

Bahkan, setelah berhasil dibawa kantor laka lantas, wanita tersebut menolak turun dari mobilnya dan tetap di dalam mobil selama lebih dari 24 jam.

Wanita tersebut diketahui bernama Rizka Hikmawati, asal Lowokwaru, Kota Malang. Saat ia menolak turun dari mobilnya yang terparkir di halaman kantor laka lantas Polres Bangkalan, ia tak bisa kemana-mana karena kunci mobilnya ditahan polisi usai terlibat kecelakaan Selasa kemarin.

Setelah lebih dari 24 jam di dalam mobil, Rizka akhirnya mau masuk ke dalam ruangan kantor polisi. Kemungkinan ia merasa kegerahan ada di dalam mobilnya.

Meski begitu, ia tetap berusaha bungkam dengan tidak melayani berbagai pertanyaan polisi.

Petugas laka lantas kemudian mendatangkan seorang anggota Polwan dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Bangkalan untuk mendampingi Rizka.

Ia pun sedikit demi sedikit mulai terbuka dan menceritakan insiden laka lantas yang menimpanya, termasuk statusnya yang sudah berpisah dengan suaminya alias sudah menjanda.

Kecelakaan bermula saat Rizka mengendarai mobil di jalan akses Suramadu dari arah selatan. Saat tiba di tempat kejadian perkara (TKP), ia berusaha menyalip sebuah truk di depannya dari lajur kiri.