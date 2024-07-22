Diduga Depresi, Remaja di Indramayu Tusuk Ibu Kandung saat Tidur

INDRAMAYU - Seorang remaja berinisial KD (21) warga Kelurahan Karanganyar, Kecamatan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, tega membacok ibu kandungnya sendiri berinisial RK (42), menggunakan pisau dapur berkali-kali. Akibat serangan mendadak itu, korban menderita sejumlah luka di beberapa bagian tubuhnya.

Beruntung nyawa korban selamat dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara, KD sang pelaku berhasil diamankan polisi berikut barang bukti satu bilah pisau dapur.

Kasat Reskrim Polres Indramayu, AKP Hillal Adi Imawan mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Sabtu (20/7/2024), sekira pukul 22.00 WIB. Saat itu, korban RK sedang tidur di ruang tamu rumahnya. Tak lama berselang, tiba-tiba RK merasakan kepala seperti mendapatkan pukulan benda keras.

"RK yang saat itu masih sadar, kemudian langsung bangun dan melihat KD anak kandungnya itu sudah membawa pisau dapur. Saat bangun ini anaknya menyerang, lalu membacokan senjata tajam tersebut beberapa kali ke tubuhnya," kata Hillal, Minggu (21/7/2024).

Mendapati serangan itu, lanjut Hillal, RK berusaha menghindar ke luar rumah dan berteriak meminta tolong kepada tetangga.

"Teriakan keras ini didengar masyarakat sekitar. Setelah mengetahui ibu itu berlumuran darah, lalu dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan penanganan medis," terang Hillal.