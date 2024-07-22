Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Diduga Depresi, Remaja di Indramayu Tusuk Ibu Kandung saat Tidur

Andrian Supendi , Jurnalis-Senin, 22 Juli 2024 |00:01 WIB
Diduga Depresi, Remaja di Indramayu Tusuk Ibu Kandung saat Tidur
Lokasi anak tusuk ibu kandung di Indramayu (foto: MPI/Andrian)
A
A
A

INDRAMAYU - Seorang remaja berinisial KD (21) warga Kelurahan Karanganyar, Kecamatan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, tega membacok ibu kandungnya sendiri berinisial RK (42), menggunakan pisau dapur berkali-kali. Akibat serangan mendadak itu, korban menderita sejumlah luka di beberapa bagian tubuhnya.

Beruntung nyawa korban selamat dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara, KD sang pelaku berhasil diamankan polisi berikut barang bukti satu bilah pisau dapur.

Kasat Reskrim Polres Indramayu, AKP Hillal Adi Imawan mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Sabtu (20/7/2024), sekira pukul 22.00 WIB. Saat itu, korban RK sedang tidur di ruang tamu rumahnya. Tak lama berselang, tiba-tiba RK merasakan kepala seperti mendapatkan pukulan benda keras.

"RK yang saat itu masih sadar, kemudian langsung bangun dan melihat KD anak kandungnya itu sudah membawa pisau dapur. Saat bangun ini anaknya menyerang, lalu membacokan senjata tajam tersebut beberapa kali ke tubuhnya," kata Hillal, Minggu (21/7/2024).

Mendapati serangan itu, lanjut Hillal, RK berusaha menghindar ke luar rumah dan berteriak meminta tolong kepada tetangga.

"Teriakan keras ini didengar masyarakat sekitar. Setelah mengetahui ibu itu berlumuran darah, lalu dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan penanganan medis," terang Hillal.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/338/3175675//kasus_penusukan_di_cikarang-cTxM_large.jpg
Sadis! Suami Bunuh Selingkuhan Istrinya Secara Brutal di Cikarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175213//penikam-8aEB_large.jpg
Polisi Tangkap Penikam Pria Paruh Baya di Johar Baru, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175029//odgj-aYk8_large.jpg
Pria ODGJ yang Membabi Buta Tusuk 4 Orang, Kini Diobservasi di RS Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3174953//penusukan-fPwr_large.jpg
Ini Tampang ODGJ yang Tusuk 4 Orang di Cilandak Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174909//penusukan-ucK0_large.jpg
ODGJ Ngamuk, 4 Orang Ditusuk Karambit di Cilandak Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/338/3173850//kasus_penusukan-rR9k_large.jpg
Tukang Cukur Tusuk Rekan Kerja Gegara Rebutan Wanita Penjual Es
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement