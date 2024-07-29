Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Peringatkan Eskalasi, Para Pemimpin Dunia Bergegas Redakan Ketegangan Paska Serangan Roket di Dataran Tinggi Golan

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |14:35 WIB
Peringatkan Eskalasi, Para Pemimpin Dunia Bergegas Redakan Ketegangan Paska Serangan Roket di Dataran Tinggi Golan
Peringatkan Eskalasi, Para Pemimpin Dunia Bergegas Redakan Ketegangan Paska Serangan Roket di Dataran Tinggi Golan (Foto: AFP/Reuters)
A
A
A

LEBANON – Para pemimpin dunia mengutuk serangan roket di lapangan sepak bola di Majdal Shams, Dataran Tinggi Golan pada Sabtu (27/7/2024) yang menewaskan 12 orang.

Mereka juga memperingatkan agar tidak terjadi eskalasi, meskipun mereka berbeda pendapat tentang siapa yang bertanggung jawab.

Para pemimpin ini langsung bergerak untuk meredakan ketegangan di tengah kekhawatiran bahwa hal itu dapat memicu perang antara Israel dan Hizbullah.

Gedung Putih mengatakan kelompok militan yang didukung Iran, Hizbullah, melakukan serangan tersebut, Israel juga menuduh Hizbullah namun Hizbullah membantah bertanggung jawab.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken mengatakan Washington mendukung hak Israel untuk membela diri. Namun dia menegaskan pihakynya juga tidak ingin melihat konflik meningkat.

Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy mengatakan dalam sebuah posting di X bahwa Inggris mengecam serangan di Dataran Tinggi Golan yang secara tragis telah merenggut sedikitnya 12 nyawa dan Hizbullah harus menghentikan serangan mereka.

“Kami sangat khawatir tentang risiko eskalasi dan destabilisasi lebih lanjut,” kata Menteri Lammy.

Menteri Luar Negeri Lebanon Abdallah Bouhabib mengatakan kepada BBC bahwa ia tidak yakin Hizbullah melakukan serangan itu, tetapi menambahkan itu bisa jadi kesalahan Israel atau Hizbullah.

Pemerintah Lebanon mengutuk kekerasan tersebut dan menyerukan gencatan senjata di semua lini.

Seperti diketahui, ribuan orang berkumpul pada Minggu (28/7/2024) untuk menghadiri pemakaman anak-anak dan remaja yang tewas dalam serangan roket di Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181443//tentara_israel_tangkap_warga_palestina-4taE_large.jpg
Israel Ajukan RUU Hukuman Mati untuk Tahanan Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/18/3181198//mantan_jaksa_militer_mayor_jenderal_yifat_tomer_yerushalmi-TgeJ_large.jpg
Bocorkan Video Tentara Siksa Tahanan Palestina, Mantan Pengacara Militer Israel Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/18/3181180//gaza-q4UO_large.jpg
Serangan Israel Tewaskan 3 Warga Palestina di Gaza, Total 239 Tewas Selama Gencatan Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/18/3180759//sayed-WrGb_large.jpg
Iran Ancam Israel Akan Alami Kekalahan Berat Dalam Perang Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/18/3180255//gaza-nLK8_large.jpg
Israel Gempur Gaza, 104 Warga Palestina Tewas Didominasi Anak-Anak dan Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3180093//gaza-5VaA_large.jpg
Biadab! Serangan Israel di Gaza Tewaskan 90 Orang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement