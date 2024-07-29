Peringatkan Eskalasi, Para Pemimpin Dunia Bergegas Redakan Ketegangan Paska Serangan Roket di Dataran Tinggi Golan

LEBANON – Para pemimpin dunia mengutuk serangan roket di lapangan sepak bola di Majdal Shams, Dataran Tinggi Golan pada Sabtu (27/7/2024) yang menewaskan 12 orang.

Mereka juga memperingatkan agar tidak terjadi eskalasi, meskipun mereka berbeda pendapat tentang siapa yang bertanggung jawab.

Para pemimpin ini langsung bergerak untuk meredakan ketegangan di tengah kekhawatiran bahwa hal itu dapat memicu perang antara Israel dan Hizbullah.

Gedung Putih mengatakan kelompok militan yang didukung Iran, Hizbullah, melakukan serangan tersebut, Israel juga menuduh Hizbullah namun Hizbullah membantah bertanggung jawab.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken mengatakan Washington mendukung hak Israel untuk membela diri. Namun dia menegaskan pihakynya juga tidak ingin melihat konflik meningkat.

Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy mengatakan dalam sebuah posting di X bahwa Inggris mengecam serangan di Dataran Tinggi Golan yang secara tragis telah merenggut sedikitnya 12 nyawa dan Hizbullah harus menghentikan serangan mereka.

“Kami sangat khawatir tentang risiko eskalasi dan destabilisasi lebih lanjut,” kata Menteri Lammy.

Menteri Luar Negeri Lebanon Abdallah Bouhabib mengatakan kepada BBC bahwa ia tidak yakin Hizbullah melakukan serangan itu, tetapi menambahkan itu bisa jadi kesalahan Israel atau Hizbullah.

Pemerintah Lebanon mengutuk kekerasan tersebut dan menyerukan gencatan senjata di semua lini.

Seperti diketahui, ribuan orang berkumpul pada Minggu (28/7/2024) untuk menghadiri pemakaman anak-anak dan remaja yang tewas dalam serangan roket di Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel.