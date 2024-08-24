Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Tukang Becak Motor Tewas Tertabrak Mobil Tangki BPBD OKU

Alvin Alhafiz , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |01:30 WIB
OKU - Musibah kebakaran di Kampung Baru, Kelurahan Kemalaraja, Baturaja Timur menelan korban jiwa di tempat lain. Seorang tukang bentor (Becak Motor) bernama Sunardi (57) warga RT 01 RW 04 Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, tewas tertabrak mobil tangki BPBD OKU, di jembatan Ogan 1 dekat RSUD Ibnu Sutowo, Jumat (23/8/2024).

Informasi yang dìdapat, saat itu korban sedang mengangkut papan bunga. sewaktu posisi korban di jembatan Ogan 1 hampir mendekati rumah sakit tersenggol mobil tangki BPBD OKU. Akibatnya, korban terjatuh di tengah jembatan dan bentornya terseret mobil tangki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Sopirnya, Jepri masih langsung menuju lokasi kebakaran di Lorong Satria Kampung Baru. Usai mengantar tangki air untuk mengatasi kebakaran, Jepri menyerahkan diri ke Polres OKU. Sementara korban mendapat pertolongan masyarakat sekitar. Informasinya korban sudah meregang nyawa di tempat kejadian perkara (TKP).

“Adik saya diperkiraan meninggal di lokasi kejadian. Lalu dìlarikan orang ke rumah sakit. Yang mengantar adik saya ini pihak rumah sakit dalam keadaan meninggal,” ujar Poniman kakak nomor dua korban.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
