Disdik DKI Siap Membina Pelajar yang Ditangkap saat Demo Tolak RUU Pilkada

JAKARTA - Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta akan membina pelajar yang ditangkap polisi saat ikut unjuk rasa bersama mahasiswa menolak revisi Undang-Undang Pilkada di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Kamis 22 Agustus 2024. Jika ditemukan ada pelanggaran fatal, Kartu Jakarta Pintar (KJP) pelajar itu bisa dicabut sebagai sanksi.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Budi Awaluddin mengatakan bahwa langkah awal adalah para pelajar itu fokus akan diberi pembinaan agar mereka paham berdemokrasi dengan baik. Tapi tidak tertutup kemungkinan dicabut KJP-nya jika ditemukan ada pelanggaran serius.

"Kita sudah dapat datanya. Kita lakukan pembinaan bagi mereka, bagaimana berdemokrasi dengan baik. Iya nanti kita lihat (KJP-nya bakal dicabut)," kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Budi membeberkan ada puluhan pelajar yang ditangkap aparat Polda Metro Jaya maupun Polres Metro Jakarta Barat saat unjuk rasa massa mengawal putusan MK di sekitar Gedung Parlemen, Senayan.

"Kalau di Polda (Metro Jaya) ada tujuh siswa, kalau di Polres Jakarta Barat 78 siswa, tinggal menyisakan tujuh, tapi semua sudah dipulangkan sepertinya," ujar Budi.

Sebagaimana diketahui pada Kamis lalu, demonstrasi besar-besaran terjadi di banyak kota di Indonesia untuk mendesak DPR RI dan pemerintah tidak mengesahkan revisi UU Pilkada yang mengelabui putusan MK nomor 60 dan 70 terkait syarat pencalonan Pilkada 2024.