Didominasi Wajah Baru, Ini Daftar Lengkap 55 Anggota DPRD Kabupaten Bandung 2024-2029

BANDUNG - Daftar lengkap nama-nama 55 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung periode 2024-2029. Mereka telah resmi dilantik dan diambil sumpah jabatan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin 26 Agustus kemarin.

Pelantikan tersebut disaksikan langsung oleh Bupati Bandung, Dadang Supriatna, dan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Bandung, Rendra Yozart Darma Putra.

Dari 55 anggota yang dilantik, 32 adalah wajah baru di DPRD, sedangkan 23 anggota lainnya kembali menjabat setelah periode sebelumnya. Acara ini juga menandai pemberhentian anggota DPRD periode 2019 - 2024.

Bupati Bandung Dadang Supriatna menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif. “DPRD dan pemerintah seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kerja sama yang solid antara keduanya sangat penting untuk kemajuan daerah kita,” ujar Dadang.

Dadang juga mengapresiasi kontribusi anggota DPRD yang baru dilantik dan berharap mereka dapat meneruskan pembangunan dengan semangat kebersamaan.

“Saya mengucapkan selamat kepada anggota DPRD periode 2024 - 2029. Semoga Anda semua dapat berkolaborasi dengan baik dan melanjutkan upaya kita dalam mewujudkan Kabupaten Bandung yang lebih baik,” tambahnya.

Selain itu, Dadang juga berharap sinergi yang terjalin antara DPRD dan pemerintah dapat membawa Kabupaten Bandung menuju masyarakat yang lebih baik.

“Semoga apa yang kita bangun bersama bisa terus dilanjutkan kebersamaan demi terwujudnya masyarakat Kabupaten Bandung yang lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera," ungkapnya.

Berikut Daftar Lengkap Anggota DPRD Kabupaten Bandung 2024-2029;

Dapil 1: Hadiat (PKB), Chandra Kumala (Golkar), H. Arya Everest Setiawan (Gerindra), Hj. Imas Yati Hadiyanti (NasDem), H. Eep Jamaludin Sukmana (PAN), Dr. M. Akhiri Hailuki (Demokrat), H. Gun Gun Gunawan (PKS), Titik Kartika FD (PKB).

Dapil 2: Krisna Alamsah (PKB), H. Dadang Suryana (PKS), H. Iyep Jamaludin (Golkar), H. Tedi Supriadi (PAN), Aep Dedi (Gerindra), Anton Ahmad Fauzi (Demokrat), Angie Natesha Goenadi (PDI Perjuangan), Hj. Aas Aisyah (NasDem).

Dapil 3: Hilman Faroq (PKB), M. Akmal Arafah (PKS), Riki Ganesa (Golkar), Dr. Praniko Imam Sagita (Gerindra), Pironi Knight Grimaldi (PDI-P), Venny Noveny (Demokrat), Imam Soetanto (NasDem).