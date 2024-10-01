Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pria China Mengamuk di Supermarket, Tusuk 3 Orang hingga Tewas dan 15 Terluka

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |12:26 WIB
Pria China Mengamuk di Supermarket, Tusuk 3 Orang hingga Tewas dan 15 Terluka
Tiga orang tewas dan 15 lainnya terluka setelah seorang pria mengamuk dengan cara menusuk di dalam supermarket Walmart di Shanghai, China (Foo: Tangkapan layar/Daily Mirror)
A
A
A

CHINA – Tiga orang tewas dan 15 lainnya luka-luka setelah seorang pria mengamuk dengan cara menusuk di dalam supermarket Walmart di Shanghai, China atau Tiongkok, pada Senin (30/9/2024) malam. Polisi mengatakan mereka menangkap seorang pria berusia 37 tahun bermarga Lin di tempat kejadian perkara (TKP).

Pelaku diketahui datang ke Shanghai untuk melampiaskan amarahnya karena masalah ekonomi pribadi. Penyelidikan lebih lanjut masih berlangsung.

Insiden itu terjadi di sebuah pusat perbelanjaan di Songjiang, distrik padat penduduk di barat daya kota, yang juga merupakan rumah bagi beberapa universitas di sana.

Polisi mengatakan tiga orang yang meninggal meninggal karena luka-luka mereka di rumah sakit. Yang lainnya tidak mengalami luka yang mengancam jiwa dan diyakini tidak dalam bahaya.

"Ada darah di mana-mana," terang seorang saksi mata bermarga Shi mengatakan kepada BBC News.

Shi, yang mengelola sebuah toko perhiasan di lantai dasar Ludu International Commercial Plaza, mengatakan puluhan petugas pemadam kebakaran dan petugas senjata dan taktik khusus (SWAT) memasuki mal, dan meminta orang-orang untuk mengungsi.

"Saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi tiba-tiba, saya melihat orang-orang berlarian dengan panik," lanjutnya.

 

