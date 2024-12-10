Motif Penculikan Ibu di Antapani Bandung Masih Misterius

BANDUNG - Motif di balik kasus dugaan penculikan ibu rumah tangga (IRT) Santi (43) di Sukanagara, Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, Kota Bandung pada Minggu 8 Desember 202 masih misterius. Penyidik Satreskrim Polrestabes Bandung belum dapat menggali keterangan korban secara utuh. Sampai tadi malam, korban masih syok, trauma, dan menangis saat dimintai keterangan oleh polisi.

"Penyidik belum mendapatkan informasi utuh dari korban. Sebab, sampai tadi malam, korban masih trauma, syok, dan menangis saat dimintai keterangan. Sehingga kami dari kepolisian belum begitu maksimal dalam menggali informasi," kata Kasatreskrim Polrestabes Bandung AKBP Abdul Rahman di ruang kerjanya, Senin (9/12/2024).

Namun informasi yang digali dari korban, ujar AKBP Abdul Rahman, selama 8 jam bersama pelaku, korban dibawa keliling Kota Bandung. Terakhir korban diturunkan di kantor Dinas PD Kebersihan Kota Bandung, Jalan Pasir Impun, Kecamatan Mandalajati.

Dugaan sementara, para pelaku batal meneruskan aksinya menculik korban karena pemberitaan tentang kasus dugaan penculikan itu telah menyebar luas.

"Selama bersama para pelaku, korban tidak berani menoleh atau memperhatikan. Mungkin korban panik, takut, dan secara mental kena (tertekan). Selain itu, para pelaku menutupi wajah mereka dengan masker dan mengenakan topi," ujar AKBP Abdul Rahman.

Kasatreskrim menuturkan, korban menceritakan di dalam mobil terdapat sejumlah botol minuman keras (miras). Para pelaku juga bau alkohol dan diduga dalam kondisi mabuk. Korban memperkirakan pelaku berjumlah satu sampai 6 orang.

"Korban merasa mengenal satu dari enam pelaku tersebut dari suaranya. Korban mengenal suara dari salah satu pelaku. Tapi korban belum memastikan itu siapa. Saat ini, kami mengejar para pelaku," tutur Kasatreskrim.