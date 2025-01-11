TNI Dorong Swasembada Pangan Lewat Inovasi Bibit Unggul dan Metode Tanam

JAKARTA - Asisten Teritorial Panglima TNI, Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya membuka dan menutup kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung selama tiga hari. Kegiatan itu dalam upaya mendukung program swasembada pangan nasional.

Bertempat Yonif 315/Grd dan lahan Polbantan Kementerian Pertanian RI di Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis 9 Januari 2025, Bimtek diikuti 41 peserta, terdiri dari 15 Babinsa dari Matra Darat, 3 Babinpotmar dari Matra Laut, 3 Babinpotdirga dari Matra Udara, serta 20 perwakilan kelompok tani dari wilayah binaan.

Demikian dikutip dari keterangan pers yang diterima dari TNI, Sabtu (11/1/2025).

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari program Serbuan Teritorial TNI yang dilaksanakan pada 19 Desember 2024 di Pemalang, Jawa Tengah, yang melibatkan penanaman 250 hektare padi dan 250 hektare jagung.

Peserta diberikan pelatihan tentang metode penanaman padi unggulan menggunakan pendekatan inovatif "Jajar Legowo Super Sinar Mentari". Benih padi unggul "Sinar Mentari", yang dikembangkan TNI, memiliki keunggulan produktivitas hingga 16 ton per hektare, efisiensi penggunaan pupuk, serta ketahanan terhadap hama. Selain materi teori, peserta juga mengikuti praktik lapangan untuk memastikan pemahaman dan penerapan yang optimal.

