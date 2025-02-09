Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Hamas dan Israel Gelar Pertukaran Sandera Kelima, Tahap Kedua Gencatan Senjata Belum Jelas

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 09 Februari 2025 |17:11 WIB
Hamas dan Israel Gelar Pertukaran Sandera Kelima, Tahap Kedua Gencatan Senjata Belum Jelas
Pembebasan tiga sandera Israel oleh Hamas. (Foto: X)
A
A
A

YERUSALEM - Israel dan Hamas telah melakukan pertukaran tahanan, pertukaran terbaru berdasarkan kesepakatan untuk mengamankan gencatan senjata dalam perang di Gaza.

Hamas membebaskan tiga tawanan Israel pada Sabtu, (8/2/2025) pagi, sementara dinas penjara Israel mengonfirmasi telah membebaskan 183 warga Palestina, dengan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka "dipindahkan dari beberapa penjara di seluruh negeri" sebelum dibawa ke Tepi Barat yang diduduki, Yerusalem Timur yang diduduki, dan Gaza, demikian diwartakan Al Jazeera.

Pertukaran tersebut merupakan yang kelima berdasarkan perjanjian gencatan senjata, yang mulai berlaku pada 19 Januari tetapi tampaknya semakin rapuh di tengah usulan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk memindahkan paksa warga Palestina dari daerah kantong yang dikepung tersebut.

Tokoh Senior Hamas Dibebaskan

Hamas menyerahkan tawanan Israel kepada Komite Palang Merah Internasional dalam acara yang dikelola dengan cermat pada Sabtu pagi.

Ketiga warga sipil laki-laki tersebut – Eli Sharabi, 52 tahun, Or Levy, 34 tahun, dan Ohad Ben Ami, 56 tahun – dibebaskan berdasarkan fase pertama gencatan senjata, yang berlangsung hingga awal Maret.

Menjelang penyerahan, mereka muncul di panggung yang didirikan di Deir el-Balah di Gaza tengah, dikelilingi oleh para pejuang Brigade Qassam dan memegang sertifikat pembebasan. Warga Gaza bersorak memberikan dukungan kepada prajurit Brigade Qassam.

Tak lama setelah pembebasan tahanan Israel, rekaman televisi menunjukkan sebuah bus meninggalkan Penjara Ofer di Tepi Barat yang diduduki. Puluhan warga Palestina yang dibebaskan turun tak lama kemudian di kota Ramallah di tengah kegembiraan dari kerumunan yang menunggu.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/18/3183489//pemukim_israel_bakar_masjid_dan_alquran_di_tepi_barat-2Dvc_large.jpg
Dunia Kecam Pemukim Israel Bakar Masjid dan Alquran di Tepi Barat Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183244//presiden_amerika_serikat_donald_trump_dan_perdana_menteri_israel_benjamin_netanyahu-TcWl_large.jpg
Trump Surati Presiden Israel, Desak Pengampunan Penuh untuk PM Netanyahu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/18/3183199//citra_satelit_menunjukkan_israel_menghancurkan_ribuan_bangunan_di_gaza_sejak_gencatan_senjata-5ZCl_large.jpg
Israel Hancurkan Lebih dari 1.500 Bangunan di Gaza Sejak Gencatan Senjata Dimulai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183088//macron-Ouep_large.jpg
Presiden Macron Ultimatum Israel, Jangan Coba-Coba Mencaplok Tepi Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/18/3183056//menteri_keamanan_nasional_sayap_kanan_israel_itama_ben_gvir-GDEv_large.jpg
Israel Loloskan Tahap Awal RUU Hukuman Mati untuk Tahanan Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/18/3183049//israel_terus_serang_gaza_saat_gencatan_senjata-GwZH_large.jpg
Sebulan Gencatan Senjata, Hampir Setiap Hari Israel Serang Gaza hingga Tewaskan 242 Warga Palestina
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement