HOME NEWS JATIM

Longsor di Pacet Terjang 2 Mobil, Kodim 0815 Mojokerto dan Tim SAR Evakuasi 10 Pemudik yang Tewas

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 05 April 2025 |13:11 WIB
Longsor di Pacet Terjang 2 Mobil, Kodim 0815 Mojokerto dan Tim SAR Evakuasi 10 Pemudik yang Tewas
Kodim 0815 Mojokerto dan Tim SAR Evakuasi 10 Pemudik yang Tewas
A
A
A

MOJOKERTO - Kodim 0815/Mojokerto bersama Tim SAR gabungan melakukan proses evakuasi dan pencarian korban bencana tanah longsor yang terjadi di Jalur Pacet-Cangar. Lokasi longsor tepatnya di wilayah Desa Pacet, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.

Tanah longsor yang terjadi akibat hujan deras pada Kamis sore kemarin, menimpa dua kendaraan pemudik yang sedang melintas di lokasi kejadian.

Proses evakuasi korban sempat terhenti akibat cuaca ekstrem, dan baru dapat dilanjutkan kembali pada Jumat pagi.

Kasdim 0815/Mojokerto, Mayor Inf Suwadi, mengungkapkan bahwa Tim SAR Gabungan terus berupaya maksimal untuk mengevakuasi korban.

“Kami menurunkan satu peleton dari Kodim 0815/Mojokerto guna membantu proses evakuasi serta pencarian korban,”ujarnya Sabtu (5/4/2025).

“Sejak kemarin sore upaya pencarian sudah dilakukan, namun terkendala cuaca buruk. Hari ini proses dilanjutkan kembali dengan kekuatan penuh bersama seluruh tim yang ada,” sambungnya.

Ia menambahkan, hingga Jumat siang, total 10 korban berhasil dievakuasi oleh Tim SAR Gabungan. Dari jumlah tersebut, tiga korban yang merupakan satu keluarga asal Desa Jatijejer dilarikan ke RSUD Sumberglagah.

 

Halaman:
1 2
      
