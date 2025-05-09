Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Perjuangan Legislator Perindo Salomiel Arnius Buraen Berbuah Manis, Pemda Kupang Turun Tangan Atasi Abrasi di Lahan Bawang

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 09 Mei 2025 |23:23 WIB
Perjuangan Legislator Perindo Salomiel Arnius Buraen Berbuah Manis, Pemda Kupang Turun Tangan Atasi Abrasi di Lahan Bawang
Pemda Kupang Turun Tangan Atasi Abrasi di Lahan Bawang (foto: dok ist)
A
A
A

KUPANG – Pemerintah Kabupaten Kupang akhirnya mengambil langkah konkret untuk mengatasi dampak abrasi sungai yang menggerus lahan bawang milik petani Desa Sumlili, Kecamatan Kupang Barat, Nusa Tenggara Timur. Langkah ini merupakan respons cepat atas aspirasi anggota DPRD Kabupaten Kupang dari Partai Perindo yang dikenal sebagai Partai Kita, Salomiel Arnius Buraen.

Setelah menyampaikan langsung kondisi lapangan kepada Bupati Kupang, Salomiel mendorong agar penanganan abrasi menjadi prioritas. Hasilnya, pada 5 Mei 2025, tim dari pemerintah daerah bersama beberapa OPD diturunkan ke lapangan untuk meninjau kerusakan yang terjadi.

"Mereka turun karena saya sampaikan ke Bupati untuk menjadi prioritas penanganannya," ujar anggota Komisi B DPRD Kabupaten Kupang ini, Jumat (9/5/2025).

Abrasi sungai yang terjadi pada Sabtu lalu telah mengakibatkan sekitar 10 hektare lahan bawang siap panen milik petani rusak parah. Dari total 60 hektare lahan yang ada, seperenamnya kini tak bisa lagi dimanfaatkan.

Kondisi ini tak hanya merugikan petani secara ekonomi, tapi juga mengancam keberlanjutan pertanian di wilayah yang dikenal sebagai salah satu sentra bawang di Kabupaten Kupang tersebut.

"Saya apresiasi respons cepat pemerintah daerah. Setelah melakukan komunikasi dengan Bupati Kupang, akhirnya Bupati menurunkan tim ke lapangan untuk memastikan kondisi riil di lapangan dengan memerintahkan beberapa OPD," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181414//ketua_umum_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-2f6X_large.jpg
Perjuangkan Suara Rakyat, Perindo Usul Ambang Batas Parlemen Diturunkan Jadi 1%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181410//ketua_umum_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-fiXl_large.jpg
Deklarasi “Energi Baru Indonesia”, Partai Perindo Usung Cara Politik Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181397//sekjen_partai_perindo_ferry_kurnia_rizkiyansyah-YgUZ_large.jpeg
Sekjen Perindo Tegaskan Semangat Energi Baru Indonesia dalam Rakernas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181386//utusan_khusus_presiden_bidang_pembinaan_generasi_muda_dan_pekerja_seni_raffi_ahmad-ZkBU_large.jpeg
Raffi Ahmad di Rakernas Perindo: Komunikasi Jadi Kunci Mencapai Kesuksesan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181374//ketua_umum_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-H6Gd_large.jpg
Perindo Dukung Pemerintahan Prabowo, Angela: Kami Bawa Energi Baru Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181338//ketua_majelis_persatuan_partai_perindo_hary_tanoesoedibjo-WbsK_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Hadiri Penutupan Rakernas dan HUT Ke-11 Partai Perindo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement