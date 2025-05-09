Perjuangan Legislator Perindo Salomiel Arnius Buraen Berbuah Manis, Pemda Kupang Turun Tangan Atasi Abrasi di Lahan Bawang

KUPANG – Pemerintah Kabupaten Kupang akhirnya mengambil langkah konkret untuk mengatasi dampak abrasi sungai yang menggerus lahan bawang milik petani Desa Sumlili, Kecamatan Kupang Barat, Nusa Tenggara Timur. Langkah ini merupakan respons cepat atas aspirasi anggota DPRD Kabupaten Kupang dari Partai Perindo yang dikenal sebagai Partai Kita, Salomiel Arnius Buraen.

Setelah menyampaikan langsung kondisi lapangan kepada Bupati Kupang, Salomiel mendorong agar penanganan abrasi menjadi prioritas. Hasilnya, pada 5 Mei 2025, tim dari pemerintah daerah bersama beberapa OPD diturunkan ke lapangan untuk meninjau kerusakan yang terjadi.

"Mereka turun karena saya sampaikan ke Bupati untuk menjadi prioritas penanganannya," ujar anggota Komisi B DPRD Kabupaten Kupang ini, Jumat (9/5/2025).

Abrasi sungai yang terjadi pada Sabtu lalu telah mengakibatkan sekitar 10 hektare lahan bawang siap panen milik petani rusak parah. Dari total 60 hektare lahan yang ada, seperenamnya kini tak bisa lagi dimanfaatkan.

Kondisi ini tak hanya merugikan petani secara ekonomi, tapi juga mengancam keberlanjutan pertanian di wilayah yang dikenal sebagai salah satu sentra bawang di Kabupaten Kupang tersebut.

"Saya apresiasi respons cepat pemerintah daerah. Setelah melakukan komunikasi dengan Bupati Kupang, akhirnya Bupati menurunkan tim ke lapangan untuk memastikan kondisi riil di lapangan dengan memerintahkan beberapa OPD," tuturnya.