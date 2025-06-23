Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Hadiri Pengukuhan Kerukunan Keluarga Sulsel, AYP: Perkuat Komitmen Merah Putih dan Ekonomi Bangsa

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 23 Juni 2025 |20:35 WIB
Hadiri Pengukuhan Kerukunan Keluarga Sulsel, AYP: Perkuat Komitmen Merah Putih dan Ekonomi Bangsa
Hadiri pengukuhan Kerukunan Keluarga Sulsel, AYP: Perkuat komitmen merah putih dan ekonomi bangsa (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA – Suasana hangat dan penuh semangat kekeluargaan mewarnai pengukuhan Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (BPP KKSS) periode 2025–2030 yang digelar di JS Luwansa Hotel & Convention Center, Jakarta, Minggu 22 Juni 2025. 

Sejumlah tokoh nasional lintas sektor hadir, termasuk Plt. Sekjen Partai Perindo Andi Yuslim Patawari atau akrab disapa AYP.
Momen menarik tersaji ketika Menteri Pertanian (Mentan) RI yang juga Ketua Umum BPP KKSS Andi Amran Sulaiman menyapa langsung AYP dalam sambutannya. 

Dia menaruh harapan besar pada tokoh muda seperti AYP, agar diberi ruang dan tantangan untuk terus berkembang.

“Di sini ada Sekjen Partai Perindo. Ini anak muda. Senior-senior seperti saya, kita beri karpet merah kepada anak muda. Kita beri tekanan kepada mereka. Nanti dia tahu kalau sudah sukses, bahwa yang memberi tekanan itu saya, sehingga dia bisa berhasil,” ujar Andi Amran yang disambut tepuk tangan meriah para hadirin.

Merespons pernyataan itu, AYP yang duduk di antara Menteri Pertahanan Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin dan Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung langsung berdiri tegak dan memberikan hormat militer. Gestur ini mengundang senyum dan apresiasi dari para tokoh yang hadir.

AYP memang dikenal aktif dalam berbagai sektor. Selain menjabat Sekjen Partai Perindo atau dikenal dengan Partai Kita, dia juga merupakan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia. Riwayat kedekatannya dengan tokoh militer pun tak luput diceritakan dalam kesempatan tersebut.

"Saat Letjen Sjafrie Sjamsoeddin menjabat Pangdam Jaya, kami sering berinteraksi di acara kenegaraan," ungkap AYP yang juga pernah menjabat Pengurus Senat Taruna Resimen Mahasiswa Batalyon 7 STP Jakarta saat kuliah di AUP-STP Jakarta pada 1996 hingga 2000.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190277/partai_perindo-AWlT_large.jpg
Bantu Warga Korban Kebakaran Tambora, Perindo Jakarta: Ringankan Beban Mereka!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190236/perindo-xkcz_large.jpg
Penuh Kehangatan, Umat Paroki Kumba NTT Terima Bingkisan Pakaian Misa Natal: Terima Kasih Pak Hima Domi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/340/3189272/perindo-wgP9_large.jpg
Semangati Anak Sumba Barat Daya, Yusuf Bora: Kendala Ekonomi Jangan Surutkan Mimpi Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/337/3188253/tama_s-B8Q9_large.jpg
Tama Satrya Langkun Didaulat Jadi Ketua Ikatan Alumni FH Jayabaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187577/perindo-M6UB_large.jpg
Jakarta Kerap Banjir, Legislator Perindo Ingatkan Warga Tak Buang Sampah Sembarangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187563/perindo-T6sb_large.jpg
Didatangi KPUD Jakbar, Ketua DPD Perindo Jakbar: Kita Bersinergi demi Kelancaran Pemilu Mendatang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement