Hadiri Pengukuhan Kerukunan Keluarga Sulsel, AYP: Perkuat Komitmen Merah Putih dan Ekonomi Bangsa

JAKARTA – Suasana hangat dan penuh semangat kekeluargaan mewarnai pengukuhan Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (BPP KKSS) periode 2025–2030 yang digelar di JS Luwansa Hotel & Convention Center, Jakarta, Minggu 22 Juni 2025.

Sejumlah tokoh nasional lintas sektor hadir, termasuk Plt. Sekjen Partai Perindo Andi Yuslim Patawari atau akrab disapa AYP.

Momen menarik tersaji ketika Menteri Pertanian (Mentan) RI yang juga Ketua Umum BPP KKSS Andi Amran Sulaiman menyapa langsung AYP dalam sambutannya.

Dia menaruh harapan besar pada tokoh muda seperti AYP, agar diberi ruang dan tantangan untuk terus berkembang.

“Di sini ada Sekjen Partai Perindo. Ini anak muda. Senior-senior seperti saya, kita beri karpet merah kepada anak muda. Kita beri tekanan kepada mereka. Nanti dia tahu kalau sudah sukses, bahwa yang memberi tekanan itu saya, sehingga dia bisa berhasil,” ujar Andi Amran yang disambut tepuk tangan meriah para hadirin.

Merespons pernyataan itu, AYP yang duduk di antara Menteri Pertahanan Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin dan Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung langsung berdiri tegak dan memberikan hormat militer. Gestur ini mengundang senyum dan apresiasi dari para tokoh yang hadir.

AYP memang dikenal aktif dalam berbagai sektor. Selain menjabat Sekjen Partai Perindo atau dikenal dengan Partai Kita, dia juga merupakan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia. Riwayat kedekatannya dengan tokoh militer pun tak luput diceritakan dalam kesempatan tersebut.

"Saat Letjen Sjafrie Sjamsoeddin menjabat Pangdam Jaya, kami sering berinteraksi di acara kenegaraan," ungkap AYP yang juga pernah menjabat Pengurus Senat Taruna Resimen Mahasiswa Batalyon 7 STP Jakarta saat kuliah di AUP-STP Jakarta pada 1996 hingga 2000.