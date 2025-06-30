PDIP Murka Massa Rusak Tempat Beribadah di Sukabumi: Melaksanakan Ibadah Tidak Perlu Izin!

JAKARTA - Politikus PDIP Guntur Romli mengecam aksi pengrusakan sebuah vila yang dijadikan tempat ibadah, di Kampung Tangkil, Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Peristiwa itu viral di media sosial.

Guntur Romli mengatakan, aksi intoleransi itu dinilai merusak kerukunan umat beragama di Indonesia.

"Tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, main hakim sendiri, tindakan kekerasan dan merusak kerukunan umat beragama di Indonesia," kata Guntur Romli Senin (30/6/2025).

Menurutnya, tindakan itu dinilai menyakitkan umat agama Kristiani. Karena aksi pengrusakan juga mengarah pada simbol agama.

Ia pun meminta aparat kepolisian menindak tegas para pelaku pengrusakan. Ia juga meminta agar semua pihak bisa menahan diri.

"Negeri kita tidak boleh kalah pada pihak-pihak intoleran dan radikal yang mengatasnamakan suatu agama tapi bertujuan merusak persatuan kita sebagai bangsa," tegas Guntur.