Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Mobil Patroli Polisi Tabrak Sejumlah Kendaraan dan Warung, 1 Orang Terluka

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Rabu, 09 Juli 2025 |17:30 WIB
Mobil Patroli Polisi Tabrak Sejumlah Kendaraan dan Warung, 1 Orang Terluka
Mobil patroli milik Polres Simalungun kecelakaan beruntun di KM 14–15 Jalan Siantar–Saribudolok (Foto: Wahyudi Aulia/Okezone)
A
A
A

SIMALUNGUN – Mobil patroli milik Polres Simalungun kecelakaan beruntun di KM 14–15 Jalan Siantar–Saribudolok, tepatnya di Nagori Simpang Raya Dasma, Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Seorang warga terluka akibat insiden tersebut.

Mobil patroli jenis Isuzu D-MAX, yang diperuntukkan sebagai kendaraan Satuan Samapta Polres Simalungun itu menabrak satu unit mobil Daihatsu Gran Max. Kemudian, satu unit sepeda motor yang sedang terparkir hingga dinding warung di pinggir jalan. 

Kepala Unit Penegakan Hukum Satuan Lalu Lintas Polres Simalungun, Ipda Winokto Silitonga mengatakan, kecelakaan terjadi pada Selasa pagi, 8 Juli 2025. Kecelakaan bermula ketika mobil patroli yang dikemudikan Bripda EP Saragih (21) melaju dari arah Pematangsiantar menuju Saribudolok. Namun, karena kurang hati-hati terjadi kecelakaan.

"Dari hasil interview saksi dan olah TKP, kendaraan dinas tersebut mengambil jalur kanan jurusannya sehingga menabrak mobil penumpang Daihatsu Gran Max yang berada di depannya. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, kerugian ditaksir mencapai Rp20 juta," ungkap Winokto, Rabu (9/7/2025).

Mobil Daihatsu Gran Max bernomor polisi BK 1687 WB merupakan milik perusahaan CV GOK Prima, yang dikemudikan Rikki Parasian Sinaga (39), warga Simpang Panei, Nagori Pamatang Panei, Kecamatan Panombeian Panei, Simalungun. Saat kejadian, Rikki hendak berbelok ke arah kanan menuju halte GOK.

"Akibat tabrakan tersebut, Rikki mengalami luka ringan dan harus menjalani pengobatan jalan," jelasnya.

Setelah menabrak mobil penumpang, mobil dinas tersebut terus melaju ke sisi kanan dan kembali menabrak sepeda motor Honda Beat BK 6175 TBI yang terparkir di sisi kiri, serta menghantam tembok warung milik Hariadi Sumbayak (51).

"Beruntung, pemilik sepeda motor dan warung tidak mengalami luka karena tidak berada di lokasi saat kejadian," ucap Winokto.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184465/truk-gPA7_large.jpg
Truk Muatan Sapi Kecelakaan di Tol Jakarta-Cikampek, Ini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/340/3184399/ilustrasi_kecelakaan-i0Xq_large.jpg
Kecelakaan Maut di Tol Cipali Tewaskan 5 Orang, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183960/kecelakaan-MVu6_large.jpg
Hilang Kendali, Mobil Tabrak PKL dan Pemotor Sebabkan 5 Orang Terluka di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/338/3183218/kecelakaan-PI53_large.jpg
Tragis! Pemotor Tewas Terlindas JakLingko di Cilangkap Jaktim, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/338/3183222/pramono_anung-pM0t_large.jpg
Pemotor Tewas Terlindas, Pramono Ultimatum Sopir JakLingko Jangan Ugal-ugalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179862/kecelakaan-YXdJ_large.jpg
Tragis! Pemotor Pelajar Tewas Usai Nyalip Biskita Trans Depok, Begini Kronologinya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement