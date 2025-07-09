Mobil Patroli Polisi Tabrak Sejumlah Kendaraan dan Warung, 1 Orang Terluka

Mobil patroli milik Polres Simalungun kecelakaan beruntun di KM 14–15 Jalan Siantar–Saribudolok (Foto: Wahyudi Aulia/Okezone)

SIMALUNGUN – Mobil patroli milik Polres Simalungun kecelakaan beruntun di KM 14–15 Jalan Siantar–Saribudolok, tepatnya di Nagori Simpang Raya Dasma, Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Seorang warga terluka akibat insiden tersebut.

Mobil patroli jenis Isuzu D-MAX, yang diperuntukkan sebagai kendaraan Satuan Samapta Polres Simalungun itu menabrak satu unit mobil Daihatsu Gran Max. Kemudian, satu unit sepeda motor yang sedang terparkir hingga dinding warung di pinggir jalan.

Kepala Unit Penegakan Hukum Satuan Lalu Lintas Polres Simalungun, Ipda Winokto Silitonga mengatakan, kecelakaan terjadi pada Selasa pagi, 8 Juli 2025. Kecelakaan bermula ketika mobil patroli yang dikemudikan Bripda EP Saragih (21) melaju dari arah Pematangsiantar menuju Saribudolok. Namun, karena kurang hati-hati terjadi kecelakaan.

"Dari hasil interview saksi dan olah TKP, kendaraan dinas tersebut mengambil jalur kanan jurusannya sehingga menabrak mobil penumpang Daihatsu Gran Max yang berada di depannya. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, kerugian ditaksir mencapai Rp20 juta," ungkap Winokto, Rabu (9/7/2025).

Mobil Daihatsu Gran Max bernomor polisi BK 1687 WB merupakan milik perusahaan CV GOK Prima, yang dikemudikan Rikki Parasian Sinaga (39), warga Simpang Panei, Nagori Pamatang Panei, Kecamatan Panombeian Panei, Simalungun. Saat kejadian, Rikki hendak berbelok ke arah kanan menuju halte GOK.

"Akibat tabrakan tersebut, Rikki mengalami luka ringan dan harus menjalani pengobatan jalan," jelasnya.

Setelah menabrak mobil penumpang, mobil dinas tersebut terus melaju ke sisi kanan dan kembali menabrak sepeda motor Honda Beat BK 6175 TBI yang terparkir di sisi kiri, serta menghantam tembok warung milik Hariadi Sumbayak (51).

"Beruntung, pemilik sepeda motor dan warung tidak mengalami luka karena tidak berada di lokasi saat kejadian," ucap Winokto.